Les biotech helvétiques ont généré près de 5 milliards l'an dernier

Zurich (awp) - Le segment biotechnologique en Suisse ont engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires total de 4,8 milliards de francs suisses, à comparer aux 4,0 milliards enregistrés en 2018.

La hausse a été alimentée par les revenus des collaborations conclues par AC Immune, Basilea et Crispr Therapeutics, ainsi que par l'accélération des revenus des produits déjà commercialisés.

Crispr Therapeutics a par ailleurs réalisé la plus importante levée de fonds du secteur en 2019, avec 436 millions de francs suisses sur un total de 1,2 milliard.

ADC Therapeutics et Sophia Genetics se sont également illustrés parmi les sociétés non cotées, avec respectivement 101 et 76 millions, selon le rapport annuel du segment compilé par le cabinet EY.

Les opérations de rapprochement ou d'ingestion dont le montant a été dévoilé ont représenté pour 1,65 milliard de francs suisses de transaction.

Le géant américain Pfizer s'est ainsi offert le bâlois Therachon pour 781 millions. Le suédois Sobi a repris pour 515 millions les activités de recherche en immunologie du genevois Novimmune. L'allemand Boehringer Ingelheim a englouti un autre genevois, Amal Therapeutics, pour 358 millions.

L'américain Precision for Biomedicine a repris le lausannois Simplicitybio et le japonais YMC le zurichois Chromacon pour des montants non publiés.

