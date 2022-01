Les bonnes affaires de croissance et les bénéfices optimistes stimulent la Bourse.

Le Nasdaq a connu deux mois difficiles depuis qu'il a atteint un pic record en novembre, les investisseurs se débarrassant des valeurs technologiques dans l'attente d'un relèvement agressif des taux d'intérêt par la Réserve fédérale afin de maîtriser l'inflation.

Les sociétés de croissance telles que Microsoft Corp et Tesla Inc. se sont quelque peu remises de la chute de mercredi et ont gagné respectivement 2,5 % et 3,8 %.

Les secteurs de la consommation discrétionnaire, de la technologie et des services de communication du S&P 500 sont ceux qui ont le plus progressé sur l'indice de référence.

Netflix, qui doit donner le coup d'envoi des résultats des grandes entreprises de croissance après la clôture du marché, a progressé de 1,4 %.

Wall Bourse observe les résultats de Netflix pour voir si les entreprises ont commencé à attirer suffisamment de nouveaux clients pour justifier de grosses dépenses dans la programmation en ligne en 2022.

"Beaucoup d'investisseurs ont certainement eu l'impression d'avoir manqué la hausse des valeurs de croissance à l'automne", a déclaré David Keller, stratège en chef des marchés chez StockCharts.com.

"Maintenant qu'ils sont redescendus assez loin et qu'ils testent des niveaux de soutien antérieurs, je ne serais pas surpris qu'un bon rapport sur les bénéfices provoque un joli rebond de Netflix, principalement parce que sa valorisation est tellement plus faible qu'il y a deux mois."

La réunion de politique générale de la Fed la semaine prochaine sera scrutée pour obtenir des éclaircissements sur le plan de la banque centrale pour contrôler l'inflation, après que des données plus tôt ce mois-ci ont montré que les prix à la consommation américains ont bondi à leur plus haut niveau en quatre décennies en décembre.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté de manière inattendue la semaine dernière, probablement en raison d'une vague de cas de COVID-19 qui a perturbé l'activité commerciale.

Les rendements du Trésor américain sont restés stables après avoir atteint mercredi des sommets de deux ans. Les rendements ont augmenté ce mois-ci, car les investisseurs évaluent la probabilité d'une Fed belliciste, ce qui pèse sur les marchés boursiers. [/US]

À 11 h 40 HE, l'indice Dow Jones était en hausse de 425,53 points, ou 1,21 %, à 35 454,18, le S&P 500 était en hausse de 61,57 points, ou 1,36 %, à 4 594,33 et le Nasdaq Composite était en hausse de 256,71 points, ou 1,79 %, à 14 596,97.

Travelers Companies, l'un des principaux acteurs du secteur de l'assurance, a gagné 5,8 % après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record, les rendements plus élevés de ses investissements ayant amorti la hausse des sinistres liés aux catastrophes.

Baker Hughes Co a bondi de 5,4 %, la flambée des prix du brut ayant stimulé la demande pour ses équipements de services pétroliers, ce qui lui a permis d'afficher un bénéfice trimestriel ajusté, contre une perte un an plus tôt.

American Airlines a reculé de 0,4 %, revenant sur ses gains initiaux après avoir annoncé une perte moins importante au quatrième trimestre, tandis que United Airlines a reculé de 0,5 % après avoir réduit ses prévisions de capacité pour 2022.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 4,19 contre 1 sur le NYSE et de 3,19 contre 1 sur le Nasdaq. L'indice S&P a enregistré 11 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 14 nouveaux sommets et 124 nouveaux creux.