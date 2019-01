Bourse de Paris : Les bonnes résolutions 2019 de Pékin et Washington rassurent les marchés

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Contrairement à Londres, Francfort et Paris hier, New York a gardé le pied sur l'accélérateur hier. Un ajustement (haussier) est donc possible ce matin pour les places du vieux continent, malgré l'avertissement lancé par Samsung , peu après celui d' Apple , qui est à la fois son principal concurrent et son meilleur client.Au niveau politique, l'actualité est dominée par les déclarations apaisantes des négociateurs américains qui sont actuellement en Chine pour discuter d'un rééquilibrage des termes de l'échange entre les deux pays. En parallèle, des traders ont signalé que Pékin avait accru ses achats de soja américain, un signal jugé positif. Aux Etats-Unis, la tension est toujours à son comble à cause du blocage de l'administration provoqué par le bras de fer engagé sur le budget entre la Maison Blanche et la Chambre des représentants. Un "shutdown" prolongé dont les conséquences inquiètent jusqu'aux membres de la Réserve Fédérale, en l'occurrence le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostik. Au Royaume-Désuni, à une semaine du vote sur le Brexit, le 'Daily Telegraph' révèle que des émissaires britanniques chercheraient à sonder les officiels européens en vue d'un report de la date officielle de sortie de l'UE au-delà du 29 mars prochain.En préouverture donc, les indicateurs avancés sont positifs en Europe. Après deux séances de rebond, les "futures" américains sont encore haussiers ce matin.Production industrielle allemande (8h00) et balance commerciale française (8h45) sont les deux principales annonces de la matinée sur l'agenda macroéconomique. L'indice JOLTS des ouvertures de postes aux Etats-Unis (16h00) animera l'après-midi, avant les chiffres du crédit à la consommation US (21h00). Le rendement de la dette d'Etat américaine à 10 ans est à 2,694%, quasi-stable.L'euro a cédé un peu de terrain au dollar à 1,1440 (-0,3%). L'once d'or se replie à 1 283 USD (-0,3%). -0,3%, c'est aussi le tarif matinal pour le Brent (57,463 USD) et le WTI (48,55 USD). Le Bitcoin reculé légèrement sous les 4 000 USD.