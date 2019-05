Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aux États-Unis, l’économie ralentit progressivement après les pics de croissance de l’année dernière. Avec une croissance de retour aux environs de 2 %, des perspectives d’inflation relativement favorables et une Fed qui devrait maintenir ses taux pendant un certain temps, les bons du Trésor américain devraient rester soutenus, estime Andrea Iannelli, Spécialiste Produits, Obligations chez Fidelity International, dans son point de stratégie obligataire daté de mai 2019.Alors que la reprise des actifs risqués se poursuit, nous pourrions assister à une modeste hausse des rendements, mais celle-ci ne devrait pas durer et les emprunts d'État américains devraient surperformer leurs pairs, ajoute l'expert.Le marché a interprété la dernière réunion de la Fed comme un léger durcissement de ton, mais dans l'ensemble, le cap que celle-ci s'est fixé cette année reste inchangé, poursuit Andrea Iannelli.Une politique budgétaire plus expansionniste reste un risque pour le marché, surtout à l'approche des élections américaines de 2020. " Rien n'indique toutefois qu'un déficit budgétaire en hausse aurait un impact significatif sur les rendements, à moins qu'il n'atteigne un niveau extrême qui obligerait la Fed à agir et à relever ses taux ", conclut le spécialiste.