Les bons du Trésor ont nettement surperformé en mai, note Muzinich & Co

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aux Etats-Unis, l'aversion au risque a dominé pendant le mois de mai en raison de préoccupations géopolitiques telles que l'intensification des tensions commerciales sino-américaines, les tensions commerciales américano-mexicaines, la menace d'un conflit irano-américaine, la démission de la première ministre britannique Theresa May et le risque de Brexit sans accord, commente Muzinich & Co. dans sa dernière version du Corporate Credit Market Snapshot.Comme nous pouvions nous y attendre, indique la société de gestion, dans une telle période, les investisseurs se sont rués sur la sécurité relative des bons du Trésor, entraînant leur forte surperformance.Les entreprises de la catégorie investment grade ont également généré une performance positive, quoique inférieure à celle des bons du Trésor.Bien que le high yield et, dans une moindre mesure, les loans aient connu une baisse, ils ont nettement surperformé les actions en ce mois marqué par l'aversion au risque.Les secteurs cycliques tels que les produits chimiques, l'automobile, les métaux/mines et l'énergie ont nettement sous-performé en raison de l'inquiétude grandissante suscitée par les perspectives économiques et la croissance future.Alors que les chiffres de l'emploi aux États-Unis restent solides et que l'inflation est modérée, la publication de l'indice PMI (directeurs d'achats) a été plus faible ce mois-ci, suscitant des inquiétudes quant à la récession.La courbe des taux s'est également inversée à nouveau ce mois-ci, ce qui a permis aux investisseurs de faire une pause avant de s'interroger sur la possibilité d'une récession imminente.Les facteurs techniques du segment high yield ont été plus faibles sur le mois (sorties de capitaux associées à de nouvelles émissions), tandis que ceux du segment investment grade ont été solides (entrées de capitaux, niveau de nouvelles émissions modéré).Les défauts restent faibles. Par conséquent, à mesure que les spreads deviennent attractifs, Muzinich & Co pense que les investisseurs qui fournissent de la liquidité seront récompensés.