Les banquiers d'investissement travaillant sur la souscription de dettes pourraient voir leurs bonus augmenter de 25 à 35 % cette année, et les banquiers s'occupant des introductions en bourse pourraient connaître une hausse de 20 à 30 % en 2024, selon un rapport de Johnson Associates, une société d'analyse des rémunérations de Wall Street.

La forte croissance de l'émission de titres de créance et l'activité d'introduction en bourse, qui a déjà permis de lever plus de fonds cette année que pendant toute l'année 2023, sont les principales raisons de l'augmentation des rémunérations.

Bien que les revenus des banques d'investissement soient encore inférieurs à leurs sommets, l'activité reprend considérablement, selon le rapport de Johnson Associates.

Les autres domaines dans lesquels les banquiers pourraient recevoir des primes plus élevées sont la vente et la négociation d'actions et de titres à revenu fixe. Les négociateurs d'actions pourraient recevoir des primes de 10 à 15 % plus élevées et les négociateurs de titres à revenu fixe pourraient percevoir une rémunération de 5 à 10 % plus élevée.

Selon le rapport, les clients commencent à augmenter le risque sur les actions, parallèlement aux attentes du marché concernant les futures baisses de taux.

Malgré la forte croissance enregistrée ces dernières années, les entreprises d'investissement alternatif devraient verser des primes stables à 10 % plus élevées cette année, car elles disposent d'importants volumes de capitaux qui n'ont pas encore été investis.

Les cadres des services de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs devraient recevoir des primes de 5 % à 10 % plus élevées cette année, selon le cabinet de conseil. (Reportage de Tatiana Bautzer ; Rédaction de Rod Nickel)