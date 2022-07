Les boulangers nigérians suspendent leur production en raison des coûts élevés

Les prix des produits de base tels que le pain, le maïs et le riz ont augmenté depuis le début de cette année, contribuant à propulser l'inflation à son niveau le plus élevé depuis plus de cinq ans en juin.

La Master Bakers Association of Nigeria (MBAN) et la Premium Breadmakers Association of Nigeria (PBAN), plus petite, qui comptent ensemble 700 000 membres, veulent que le gouvernement cesse de prélever une taxe de 15 % sur le blé importé et qu'il obtienne des licences pour importer du sucre.

La PBAN souhaite également que ses membres aient accès aux prêts à faible taux d'intérêt de la banque centrale dont bénéficient certaines petites et moyennes entreprises, a déclaré son président Emmanuel Onuorah.

Le MBAN a déclaré que ses membres avaient arrêté le travail mercredi pour une semaine tandis que le PBAN suspendra la production à partir de jeudi pour quatre jours.

"Nous n'avions pas d'autre choix que de fermer pendant ces jours pour attirer l'attention du gouvernement sur notre situation critique", a déclaré à Reuters Jude Okafor, le secrétaire national du MBAN.

L'impact n'était pas encore immédiatement visible dans les rues de Lagos mercredi, où les magasins étaient encore approvisionnés en pain frais.

Onuorah, de la PBAN, a déclaré que les boulangeries enregistraient des pertes, ce qui n'était plus viable.

Les prix mondiaux du blé ont augmenté depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février, affectant des pays comme le Nigeria qui importent la plupart de leur blé. La Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs de blé.

M. Onuorah a déclaré que le prix d'un sac de farine de 50 kg avait augmenté de 7,4 % depuis juin et de plus de la moitié cette année pour atteindre 29 000 naira (70 $).

Le prix du diesel a également été multiplié par près de trois cette année.

Le porte-parole du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement n'a pas répondu aux appels et messages pour un commentaire.