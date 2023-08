Les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont déclaré jeudi qu'elles étudieraient des mesures visant à réduire les coûts de transaction des investisseurs et à améliorer la liquidité afin de stimuler davantage le marché.

Les mesures comprennent l'autorisation pour les investisseurs de placer des ordres plus petits dans les ventes aux enchères et l'amélioration des mécanismes de négociation pour les fonds négociés en bourse (ETF). Les bourses ont également révisé leurs règles pour permettre un développement plus rapide des fonds indiciels.

Ces annonces interviennent après que les principaux dirigeants chinois ont promis de "revigorer les marchés de capitaux et de renforcer la confiance des investisseurs" lors de la réunion du politburo de juillet, alors que Pékin s'efforce de relancer une croissance économique en berne.

Ces annonces interviennent également après que les autorités chinoises de réglementation des valeurs mobilières ont incité les gestionnaires de fonds communs de placement à réduire les frais de transaction.

Les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont déclaré dans des communiqués identiques jeudi qu'elles allaient "mettre en œuvre une série de mesures visant à stimuler la vigueur du marché, à fluidifier les échanges et à accroître l'attrait du marché".

Plus précisément, les investisseurs qui négocient des actions ou des fonds cotés en bourse seront autorisés à passer des ordres portant sur un minimum d'une action ou d'une unité. Actuellement, chaque ordre doit être passé par blocs de 100 actions ou unités.

Ce changement réduirait les coûts des investisseurs, permettrait une utilisation plus efficace du capital et contribuerait à améliorer la liquidité du marché, ont déclaré les bourses.

En outre, les bourses ont déclaré qu'elles étudieraient un mécanisme de négociation à prix fixe après les heures de bourse pour les ETF, ce qui réduirait les fluctuations de prix.

Les bourses ont également indiqué qu'elles publieraient la version anglaise des règles de négociation afin d'améliorer la transparence et "d'équilibrer la fluidité des transactions et la régulation de la spéculation excessive".