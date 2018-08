Bourse de Paris : Les bourses européennes se reprennent

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Torpeur estivale ou pas, certains anticipent la reprise. C’est le cas de Michel Barnier et Dominic Raab, qui doivent se rencontrer mardi à Bruxelles pour parler Brexit, à sept mois du départ du Royaume-Uni de l’UE. Pour la piqure de rappel de la semaine écoulée, c'est par ici Ou des banquiers centraux, qui se rendront à la grand-messe de la profession,. Le thème de l’année est "Les implications du changement de structure du marché sur la politique monétaire".Ou, enfin, despour préparer un sommet sur le commerce en novembre. Des dates qui correspondent aussi à deux échéances importantes pour le commerce : le 22 Donald Trump pourrait annoncer de nouvelles sanctions visant la Russie. Le 23, les Etats-Unis surtaxeront à 25% 16 milliards de dollars additionnels de produits d'importation chinois.Le CAC40 a démarré en légère hausse de 0,3% à 5 361 points. Le SMI, le DAX et le FTSE ont aussi ouvert sur une note positive.Passage par l’Allemagne en matinée pour démarrer la semaine, avec les prix à la production (8h00) et le dernier rapport mensuel de la Bundesbank (12h00). Aux Etats-Unis, pas grand-chose à se mettre sous la dent hormis une intervention publique du président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, lors d’un congrès au Tennessee, vers 17h00.L’euro a repris quelques couleurs face au billet vert en fin de semaine. Il se négocie 1,14299 USD. Le pétrole recule mais l’or progresse légèrement. Le Brent se traite à 71,568 USD et le WTI à 65,64 USD. L’once grappille 0,2% à 1 185 USD.• Jefferies rehausse de 11 500 à 12 000 DKK son objectif sur AP Moller-Maersk en restant acheteur.• Crédit Suisse reprend le suivi de Bayer à surperformance en visant 95 EUR.• Baader Helvea passe d’achat à conserver sur CA Immo , malgré un objectif relevé de 29 à 33 EUR.• Jefferies rehausse de 600 à 635 GBp son objectif sur Meggitt en restant acheteur.• HSBC passe d’alléger à conserver sur R. Stahl , revalorisé de 23 à 24 EUR.• Research Partners revalorise Tornos de 11 à 12 CHF en restant à conserver.• HSBC passe de conserver à acheter sur United Internet , revalorisé de 52 à 53 EUR.• Jefferies rehausse de 180 à 200 DKK son objectif sur William Demant mais reste à sousperformance.Les syndicats d’ Air France KLM préparent un accueil glacial à Benjamin Smith, leur nouveau directeur général. Euronext serait en pôle-position pour le rachat de MarkitSERV (plateforme OTC de dérivés), a appris Bloomberg d’une bonne source, pour un montant qui pourrait dépasser 1 milliard de dollars. La division indonésienne de LafargeHolcim s’envole en bourse sur des rumeurs de multiples prétendants, qui pourraient aider le prix de cession à monter à 2 milliards de dollars.Autostrade, la filiale d’ Atlantia , a prévu de débloquer 500 millions d’euros pour reconstruire le pont effondré de Gênes et venir en aide aux familles des victimes.songe à renforcer ses positions dans sa coentreprise chinoise avec Brilliance Automotive, a indiqué un dirigeant du groupe à ‘Chine Nouvelle’. Les réactions se sont multipliées après l’interview d’un Elon Musk éreinté dans le ‘NYT’ vendredi, alors que l’action Tesla a chuté de 9% à cause de ce qui ressemble à un burn-out. Walmart aurait demandé à ses fournisseurs de cosmétiques de s’approvisionner hors de Chine. Le verdict de Bruxelles sur le rapprochement entre Linde et Praxair devrait tomber ce jour, selon le ‘FT’. Amazon lorgnerait des magasins fermés par Homebase au Royaume-Uni pour en faire des dépôts logistiques, selon le ‘Telegraph’.