Les contrats à terme sur les bovins vivants sur le Chicago Mercantile Exchange ont atteint leur plus haut niveau en deux mois et demi jeudi, soutenus par la hausse des prix des bovins au comptant, des exportations de bœuf dynamiques et la force technique, ont déclaré les analystes.

Les bovins prêts pour le marché se négociaient entre 174 et 175 dollars par quintal sur les marchés au comptant du Texas et du Kansas, en hausse d'environ 1 dollar par rapport à la semaine dernière, selon les négociants, reflétant la demande des conditionneurs de viande après que le temps hivernal et les fermetures pour cause de vacances aient ralenti le rythme d'abattage ces dernières semaines.

Le rythme s'est redressé cette semaine, avec 126 000 bovins abattus jeudi, un chiffre supérieur à celui de la semaine précédente et de l'année précédente.

Les contrats à terme sur les bovins vivants d'avril du CME ont augmenté de 2,350 cents jeudi pour s'établir à 180,700 cents la livre après avoir atteint 181,100 cents, le niveau le plus élevé du contrat depuis le 9 novembre.

Les bovins d'engraissement de mars de la CME ont augmenté de 4,400 cents à 238,175 cents la livre.

Les ventes à l'exportation de bœuf américain au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 janvier ont totalisé 22 400 tonnes métriques, selon les données du ministère américain de l'Agriculture, ce qui représente le plus gros volume hebdomadaire depuis 11 mois.

Cependant, les prix de gros du bœuf aux États-Unis ont baissé pour la deuxième journée après avoir augmenté pendant la majeure partie du mois de janvier, un signal potentiellement baissier pour les contrats à terme sur le bétail. L'USDA a fixé le prix des coupes de choix de bœuf jeudi après-midi à 298,68 dollars le quintal, soit une baisse de 82 cents par rapport à mercredi.

"Il semble que cette hausse (des prix du bœuf) s'essouffle, en partie parce que les taux d'abattage sont revenus à la normale. Il y a donc plus de produits mis sur le marché", a déclaré Doug Houghton, analyste chez Brock Associates.

Les contrats à terme sur les porcs du CME ont atteint des sommets de trois mois et demi jeudi, soutenus par la fermeté des prix des porcs au comptant. Le prix de référence des porcs d'avril a augmenté de 0,525 cent à 82,550 cents la livre après avoir atteint 82,850 cents, le plus haut niveau du contrat depuis le 10 octobre.

L'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a atteint 69,39 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 5 décembre.

"Le marché du porc au comptant a atteint, au moins, un creux saisonnier à court terme", a déclaré M. Houghton.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 88,91 dollars le quintal, en hausse de 5 cents par rapport à mercredi, mais en deçà du sommet de 90,17 dollars atteint cette semaine (rapport de Julie Ingwersen ; rédaction de Rashmi Aich).