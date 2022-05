Les bruits de la contre-offensive ukrainienne résonnent dans un village en ruines près de la frontière russe

Par Jonathan Landay

VILKHIVKA, Ukraine (Reuters) - Le fracas quasi-constant des tirs d'obus s'est abattu mercredi sur ce hameau meurtri, témoignant des combats acharnés qui se déroulent au-delà de ses champs balayés par le vent entre les troupes ukrainiennes qui pressent une contre-offensive et les forces russes qui occupaient autrefois la région.

Alors que les troupes ukrainiennes ont chassé leurs ennemis de Vilkhivka au début du mois d'avril, les ruelles étroites sont toujours criblées d'éclats d'obus, de cratères d'obus et de fils électriques tombés au sol, et bordées de maisons pulvérisées en éclats de bois et en morceaux de briques.

Trois lance-roquettes portables russes gisent à l'intersection des rues Ukrainienne et Moladzhna. Des carcasses d'animaux en décomposition jonchaient les accotements, les cours et une entreprise agricole, et un char ukrainien endommagé était assis près des carcasses de deux véhicules blindés russes traînés dans un poste de contrôle improvisé.

Le cadavre boursouflé d'un soldat russe, la bouche figée dans une grimace de mort, la poitrine gonflée jaillissant d'une tunique grise, gisait encore à l'extérieur de la coquille noircie par le feu de l'école locale que son unité avait réquisitionnée comme base.

"J'ai grandi ici et je suis allé dans cette école", a déclaré Andrii Korkin, 48 ans, un entrepreneur venu de la ville voisine de Kharkiv pour inspecter la maison de ses parents. "Je suis un russophone. Le russe est ma langue maternelle. Je ne veux plus rien avoir à faire avec le monde de la Fédération de Russie".

Alors que le maigre père de deux enfants parlait, des rafales lointaines de tirs d'artillerie et des fusillades de lance-roquettes multiples résonnaient à travers des champs qui seraient normalement semés de maïs et de blé.

Vilkhivka se trouve à moins de 30 km (20 miles) au sud de la frontière russe, près de laquelle les combats font rage entre les troupes ukrainiennes qui ont lancé une contre-offensive ce mois-ci et les forces russes qui n'ont pas réussi à envahir Kharkiv lors de l'invasion de Moscou le 24 février.

L'armée ukrainienne a fait état de nouveaux gains mercredi, signalant un possible changement dans le cours de la guerre, les troupes avançant jusqu'à quelques kilomètres de la frontière, selon une source militaire ukrainienne.

Moscou a envahi dans ce que le Kremlin appelle une "opération militaire spéciale" pour démilitariser un voisin qui menaçait la sécurité de la Russie. L'Ukraine et ses alliés qualifient cela de mensonge, accusant la Russie d'une agression non provoquée qui a fait des milliers de morts, déraciné des millions de personnes et détruit des villes.

Les villageois commencent tout juste à revenir à Vilkhivka pour récupérer les meubles et les vêtements des propriétés qui ont échappé à de sérieux dégâts ou pour fouiller dans les décombres de celles qui n'ont pas été endommagées, récupérant ce qu'ils peuvent malgré le risque que représentent les munitions non explosées.

Bien que les soldats ukrainiens aient supporté le gros des combats qui ont chassé les Russes, Nikolay Riyanko, un retraité grisonnant de 67 ans, a déclaré que lui et d'autres résidents ont prêté main forte.

La première nuit où les envahisseurs ont occupé Vilkhivka, dit-il, les villageois ont volé un camion-citerne russe rempli de diesel, et un autre chargé de munitions. Il a volé une boîte de six grenades propulsées par fusée qu'il a finalement donnée aux troupes ukrainiennes.

"Ils ont brûlé des équipements et des soldats russes avec ces obus", a-t-il dit, racontant son histoire avant de retourner faire la navette entre sa maison ravagée par les obus et une vieille voiture garée devant le cratère d'un missile russe. Ses restes reposent à proximité.

Avant que les combats n'éclatent, dit-il, les troupes russes se sont dissimulées dans les maisons.

"Ils se cachaient derrière les habitants", a déclaré Riyanko. "Ils ont rassemblé environ 30 personnes et nous ont gardés près d'une de leurs positions. Là, ils avaient une mitrailleuse, un char, un véhicule de combat d'infanterie."

"Ils nous ont gardés de 6 heures du matin à 5 heures du soir pour que les militaires ukrainiens ne tirent pas", a-t-il poursuivi. Finalement, les Russes ont libéré le groupe, et la bataille de Vilkhivka a commencé.

"Peut-on vraiment les appeler de vrais soldats après ça ?" a-t-il craché. "Ce sont des enfoirés, pas des militaires !"

"J'ai envoyé ma femme dans la cave de mon ami, mais je n'avais pas le temps de me cacher. Nous avons vécu pendant huit jours dans les sous-sols", se souvient Riyanko. "Lorsque l'obus a touché ma maison, les débris ont écrasé ma tête. J'ai eu une commotion cérébrale. Je n'ai rien pu entendre pendant trois jours."

Des volontaires civils de Kharkiv sont finalement arrivés pour évacuer Riyanko, sa femme et d'autres villageois.

"Aujourd'hui, c'est la première fois que je reviens", a-t-il déclaré. "Pendant que je trie les décombres et les débris de ma maison, je vais rester avec mes voisins pendant un certain temps. Leur maison a survécu."