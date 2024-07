Les investisseurs de portefeuille ont changé d'avis sur les perspectives d'évolution des prix du pétrole, car l'épuisement des stocks prévu au cours du troisième trimestre ne s'est pas concrétisé.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 103 millions de barils sur les six principaux contrats à terme et contrats d'option au cours des sept jours qui se sont achevés le 23 juillet.

Les ventes combinées au cours des trois dernières semaines ont totalisé 144 millions de barils, selon les registres déposés auprès de l'ICE Futures Europe et de la Commodity Futures Trading Commission (Commission américaine des marchés à terme).

En conséquence, les fonds ont réduit leur position nette à seulement 380 millions de barils (19e centile pour toutes les semaines depuis 2013) par rapport à un récent sommet de 524 millions (35e centile) le 2 juillet.

La semaine la plus récente a été marquée par des ventes généralisées de Brent (-38 millions de barils), NYMEX et ICE WTI (-31 millions), gasoil européen (-21 millions), essence américaine (-9 millions) et diesel américain (-5 millions).

Carnet de route : Positions pétrolières et gazières

La haute saison de consommation estivale a déjà dépassé la moitié de sa durée et les stocks n'ont été que légèrement réduits jusqu'à présent.

Les stocks américains de pétrole brut et de carburants raffinés tels que l'essence et le diesel sont restés proches des moyennes saisonnières à long terme au cours des dernières semaines.

L'abondance des stocks a sapé une partie de l'optimisme naissant des négociants et fait reculer les prix au comptant, les écarts calendaires et les écarts de craquage.

Les fonds restent neutres ou légèrement baissiers à l'égard du brut américain, mais sont devenus très baissiers à l'égard du Brent et de tous les carburants raffinés.

La reprise attendue de l'industrie manufacturière en Amérique du Nord, en Europe et en Chine s'est essoufflée depuis le début du mois d'avril.

De plus, les taux d'intérêt élevés continuent de décourager les achats de biens durables coûteux tels que les nouvelles voitures, les appareils électroménagers et les équipements électriques.

Du côté des services, certains signes indiquent également que l'essor post-pandémique des voyages et du tourisme a atteint son apogée en raison des prix élevés et de la pression exercée sur les consommateurs par le coût de la vie.

L'épuisement attendu des stocks mondiaux de pétrole a déjà été repoussé à plusieurs reprises cette année ; il semble maintenant qu'il ait été reporté une nouvelle fois.

GAZ NATUREL AUX ÉTATS-UNIS

Les investisseurs ont acheté des contrats à terme et des options liés aux prix du gaz américain pour la première fois en cinq semaines, alors que les prix corrigés de l'inflation sont retombés à leur plus bas niveau depuis plusieurs années.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 151 milliards de pieds cubes (bcf) de contrats à terme et d'options liés aux prix du gaz au Henry Hub en Louisiane au cours des sept jours se terminant le 23 juillet.

Ces achats à petite échelle sont intervenus après qu'ils eurent vendu 980 milliards de pieds cubes au cours des quatre semaines précédentes, selon les relevés de position déposés auprès de l'autorité de régulation des marchés à terme.

Les stocks de gaz de travail restent bien supérieurs à la moyenne pour cette période de l'année et ne montrent qu'un signe limité, voire aucun signe, de normalisation après un hiver exceptionnellement doux en 2023/24.

Les stocks sont les deuxièmes plus élevés jamais enregistrés pour cette période de l'année et restent supérieurs de 479 milliards de pieds cubes (+17 % ou +1,35 écart-type) à la moyenne saisonnière des dix dernières années.

L'excédent s'est lentement réduit malgré des températures plus chaudes que la normale qui augmentent la demande de climatisation depuis le début de l'été, la faible vitesse des vents et les prix peu élevés du gaz qui encouragent la production d'électricité à partir de ce combustible.

La saison de climatisation aux États-Unis a maintenant dépassé la moitié de sa durée habituelle, ce qui limite le potentiel d'épuisement des stocks ; il est très probable que les stocks en activité commenceront la saison de chauffage d'hiver à un niveau plus élevé que la moyenne.

L'excédent persistant a fait chuter les prix des contrats à terme à moins de 2 dollars par million d'unités thermiques britanniques, dans le but de maximiser la production d'électricité à partir du gaz et de limiter l'accumulation des stocks.

Après ajustement pour tenir compte de l'inflation, les prix du premier mois ne se situent que dans le deuxième centile pour tous les mois depuis le début du siècle.

Les prix extrêmement bas semblent avoir incité au moins certains gestionnaires de fonds à enregistrer des bénéfices en rachetant des positions courtes baissières antérieures. La couverture des positions courtes a représenté les deux tiers de tous les achats au cours de la semaine la plus récente.

Plus généralement, cependant, la communauté des fonds spéculatifs reste très prudente quant à la possibilité d'un rebond, même à partir du niveau exceptionnellement bas des prix actuels.

Les gestionnaires de fonds détenaient une position nette de seulement 341 milliards de pieds cubes dans les deux principaux contrats, ce qui ne représente que le 42e centile pour toutes les semaines depuis 2010.

Rubriques connexes :

- Les prix du pétrole brut américain reculent sur fond de doutes quant à la poursuite de la réduction des stocks (25 juillet 2024)

- Les investisseurs pétroliers retrouvent leur équilibre après la chute de l'OPEP (9 juillet 2024)

- Les négociants en pétrole s'attendent à une importante réduction des stocks au troisième trimestre

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez son commentaire sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Jason Neely)