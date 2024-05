Enhardis par les dernières mesures et promesses de la Chine visant à remédier aux points faibles de son économie en difficulté, les investisseurs nationaux s'arrachent les actions sur un marché boursier bon marché, tandis que la plupart des investisseurs étrangers ont bon espoir, mais y vont doucement.

Les mesures radicales prises la semaine dernière pour soutenir le secteur immobilier, qualifiées d'historiques par les autorités, sont les dernières d'une série de mesures prises par la Chine depuis février dans le but de stimuler la consommation, de canaliser l'argent de l'État vers les secteurs prioritaires et de soutenir le marché boursier.

Les cours des actions ont rebondi après avoir atteint en février leur plus bas niveau depuis plusieurs années, grâce aux signes d'un soutien officiel accru. L'indice de référence de Shanghai a grimpé de plus de 3 % depuis que des informations sur le sauvetage de l'immobilier ont fait surface jeudi, portant ses gains à un cinquième en trois mois et demi, bien que le rallye se soit arrêté mardi, les investisseurs attendant plus de détails sur la manière dont le financement fonctionnerait. Les actions chinoises cotées à Hong Kong ont augmenté de près de 38 %.

Les données relatives aux flux de capitaux montrent que cette hausse est principalement due au retour des investisseurs de la Chine continentale sur un marché qu'ils avaient abandonné pendant les années de pandémie. L'argent étranger n'est venu qu'au compte-gouttes.

"Dans une certaine mesure, je pense que ce qui a été annoncé n'est pas encore d'une ampleur telle que l'on puisse commencer à ajouter des dizaines de points de pourcentage au PIB", a déclaré Sunil Krishnan, responsable des fonds multi-actifs chez Aviva Investors à Londres. "Pour les investisseurs, c'est donc un défi.

M. Krishnan indique que ses fonds n'ont pas de positions actives en Chine, mais qu'ils sont exposés à des matières premières qui bénéficieront indirectement de la reprise du marché immobilier chinois après une longue période d'effondrement.

Mais Aviva devra passer d'une position baissière sur la Chine à une position plus neutre, car "la politique chinoise semble prendre conscience des réalités de ce qui est nécessaire", a-t-il déclaré.

Les dernières mesures prises dans le domaine de l'immobilier semblent déterminantes, car la banque centrale chinoise et les gouvernements provinciaux ont annoncé conjointement des mesures visant à acheter les logements invendus et à réduire les taux hypothécaires, ce qui laisse entendre que Pékin a l'intention de relancer le secteur qui représentait autrefois un cinquième de la production économique du pays.

La Banque populaire de Chine s'est notamment engagée à mettre en place un mécanisme de prêt de 300 milliards de yuans (41,46 milliards de dollars) pour permettre aux entreprises publiques d'acheter des maisons achevées et invendues.

Les chiffres sont "légèrement décevants", mais l'intention de mettre "de l'argent là où ils le souhaitent est constructive", a déclaré Zhenbo Hou, stratège chez BlueBay Asset Management.

"Ils ne nient plus les problèmes. Ils reconnaissent les problèmes. Ils se rapprochent du point de vue du marché sur les solutions à apporter, ce qui explique pourquoi les actifs financiers réagissent de manière positive", a déclaré M. Hou.

FLUX

La série de mesures visant à assainir les marchés, qui a débuté par des mesures réglementaires destinées à limiter les ventes à découvert et des mesures visant à stimuler les secteurs technologiques stratégiques, à augmenter les retraites et à subventionner le logement, avait pour objectif de permettre aux consommateurs chinois de dépenser à nouveau.

Mais les investisseurs étrangers, à la recherche de signes d'un redressement économique plus durable, souhaitent davantage de mesures de relance, et les données relatives aux flux témoignent de cette hésitation.

Une analyse des flux dans quelque 3 000 fonds axés sur le Japon et un nombre similaire de fonds chinois dans la base de données Lipper de LSEG montre que les fonds chinois ont enregistré des entrées nettes ce mois-ci, mais que les investisseurs ont retiré 1,2 milliard de dollars de la Chine depuis le début de l'année et placé 18 milliards de dollars au Japon.

Chi Lo, stratège principal des marchés chez BNP Paribas Asset Management à Hong Kong, déclare que les gens sont nettement moins négatifs à l'égard de la Chine, mais qu'ils ne sont pas prêts à retirer leurs liquidités d'autres marchés.

"Nous avons constaté une certaine augmentation de l'allocation vers la Chine, mais cela provient des liquidités dont disposent les investisseurs à ce stade. Ils sont toujours positifs à l'égard du Japon. Ils sont toujours positifs à l'égard de l'Inde.

La plupart des gestionnaires de fonds à long terme attendent des percées dans les relations sino-américaines encore tendues, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre, et des propositions de relance plus importantes, a déclaré Jason Hsu, directeur des investissements chez Rayliant Global Advisors.

Si les investisseurs nationaux chinois sont devenus optimistes, ils ont montré une préférence pour les actions cotées à Hong Kong, qui sont moins chères et susceptibles d'augmenter plus fortement et plus rapidement si les étrangers se joignent au rallye.

Les investisseurs continentaux ont injecté environ 33 milliards de dollars dans les actions de Hong Kong par l'intermédiaire du programme Stock Connect. Les données compilées par Ping An Securities montrent que les ETF d'actions continentales ont attiré 23,6 milliards de yuans en avril, soit 10 fois plus qu'en mars.

Pourtant, les flux vers les ETF mondiaux axés sur la Chine, tels que le KraneShares ETF de Krane Funds Advisors et le iShares China Large-Cap ETF de Blackrock, restent tièdes, en baisse depuis des mois.

KraneShares recommande de rester neutre ou de sous-pondérer la Chine.

Brendan Ahern, directeur des investissements, souligne que l'afflux de capitaux dans les ETF d'actions cotées en Chine continentale prouve que "les investisseurs chinois achètent la Chine".

George Maris, directeur des investissements et responsable mondial des actions chez U.S. Principal Asset Management, qui gère environ 651 milliards de dollars d'actifs, a déclaré que le négativisme à l'égard de la Chine était allé trop loin.

M. Maris est optimiste sur plusieurs secteurs, dont la technologie, et a réaffecté des capitaux à la Chine depuis septembre.

Mais une réévaluation générale des actions chinoises par les investisseurs mondiaux n'a pas encore eu lieu et ne se produira pas tant que les marchés n'auront pas commencé à se redresser, a-t-il déclaré. (1 $ = 7,2365 yuans chinois renminbi)