Les cabinets d'avocats Allen & Overy, basé à Londres, et Shearman & Sterling, basé à New York, prévoient de fusionner, ont-ils annoncé dimanche, dans le cadre d'une opération qui donnerait naissance à l'un des plus grands cabinets d'avocats au monde, avec un chiffre d'affaires global combiné de 3,4 milliards de dollars.

L'opération donnerait naissance à un cabinet d'environ 3 900 avocats répartis dans 49 bureaux à travers le monde si le rapprochement, l'une des plus grandes fusions de cabinets d'avocats de ces dernières années, est approuvé par un vote des associés des deux cabinets.

Allen Overy Shearman Sterling, qui s'appellera désormais A&O Shearman, "sera le seul cabinet d'envergure mondiale à posséder à la fois des compétences en droit américain, en droit anglais et en droit local", ont déclaré les deux cabinets dans un communiqué commun.

L'opération permettra à Allen & Overy d'accéder plus facilement à la clientèle d'entreprises américaines de Shearman & Sterling, qui bénéficiera à son tour de l'envergure mondiale de A&O.

Ce projet de fusion intervient quelques mois seulement après que Shearman & Sterling a abandonné les négociations avec le cabinet transatlantique Hogan Lovells. (Reportage de Sam Tobin, édition de Chris Reese)