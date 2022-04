Les caillots sanguins rares liés aux vaccins sont liés à un gène ; des anticorps concentrés pourraient aider les immunodéprimés

Les

caillots sanguins liés aux vaccins sont liés à des variantes de gènes et d'anticorps

Une

nouvelle recherche pourrait aider à faire la lumière sur un problème rare mais grave de coagulation sanguine associé aux vaccins COVID-19 d'AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Les chercheurs ont découvert que cinq personnes non apparentées souffrant de cette complication de la coagulation, connue sous le nom de thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin, présentaient toutes des anticorps à structure inhabituelle contre une protéine appelée PF4 qui intervient dans la coagulation du sang. En outre, tous les cinq avaient une version spécifique d'un gène responsable de la production de ces anticorps, ont-ils rapporté lundi sur medRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.28.22272975v1 avant l'examen par les pairs. "La combinaison d'une variante d'un gène et de l'évolution de cet anticorps vers le ciblage d'une manière hautement délétère de la protéine PF4... conduit à cette complication désastreuse", ont déclaré les chercheurs. La prévalence de ce gène varie et est la plus élevée chez les personnes d'ascendance européenne, selon le rapport.

Cette découverte "ouvre la voie à un outil de dépistage génétique potentiel permettant d'identifier les patients porteurs de cette variante du gène qui sont à risque de cette complication grave" après la réception de ces vaccins, ont déclaré Tom Gordon et Jing Jing Wang de l'Université Flinders d'Australie du Sud, deux des auteurs de l'étude. "En outre, cela offre une occasion unique de développer une thérapie ciblée et spécifique visant à neutraliser cet anticorps très dommageable mais très spécifique."

Les anticorps concentrés peuvent aider les patients immunodéprimés

Les patients hospitalisés atteints du COVID-19 qui sont gravement immunodéprimés peuvent bénéficier d'un traitement avec une forme purifiée et hautement concentrée de plasma sanguin riche en anticorps provenant de personnes précédemment infectées, connue sous le nom de globuline hyperimmune, selon un petit essai.

Les chercheurs basés aux Pays-Bas ont mesuré le besoin de ventilation mécanique, d'oxygène nasal à haut débit, de réadmission pour COVID-19 après la sortie de l'hôpital ou l'absence d'amélioration clinique chez 18 sujets quatre semaines après l'administration soit d'une globuline hyperimmune SRAS-CoV-2, soit d'une globuline immunisée ne contenant pas d'anticorps contre le coronavirus. Ces effets indésirables sont survenus chez 20 % des patients qui ont reçu l'immunoglobuline hyperimmune avec anticorps anti-CoVID-19, contre 88 % de ceux qui n'en ont pas reçu, selon un rapport publié mardi sur medRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.04.22273314v1 avant l'examen par les pairs. Les participants à l'essai étaient des patients ayant subi une transplantation d'organe et prenant de puissants médicaments immunosuppresseurs, ainsi que d'autres personnes souffrant de maladies ou de régimes médicamenteux qui altèrent la fonction des cellules immunitaires appelées cellules B.

Chez les patients gravement immunodéprimés, la globuline hyperimmune SRAS-CoV-2 "peut réduire le risque de COVID-19 grave et peut être utilisée lorsqu'aucun traitement par anticorps monoclonal n'est disponible", ont conclu les chercheurs.

Les porteurs de lunettes peuvent avoir un risque plus faible de

contracter le

COVID-19

Les personnes qui portent régulièrement des lunettes ont un risque modérément plus faible de contracter le COVID-19 alors que les lentilles de contact ne proposent aucune protection supplémentaire, selon une vaste étude qui souligne l'importance de l'œil comme voie d'infection par le coronavirus.

Plus de 19 000 participants à l'étude Virus Watch en Angleterre et au Pays de Galles ont répondu à un questionnaire sur l'utilisation de lunettes et de lentilles de contact. Dès juin 2020, les participants ont fait un rapport hebdomadaire sur leur statut COVID-19, et plus de 11 000 ont fourni des échantillons de sang mensuels pour montrer s'ils avaient été infectés ou non par le coronavirus. Après avoir pris en compte d'autres facteurs de risque, les chercheurs ont constaté un risque d'infection inférieur de 15 % chez les personnes qui déclaraient porter toujours des lunettes pour un usage général, par rapport à celles qui ne portaient jamais de lunettes. L'effet protecteur était réduit chez ceux qui ont déclaré que leurs lunettes interféraient avec le port du masque, et aucun effet protecteur n'a été observé chez les porteurs de lentilles de contact, selon un rapport publié lundi sur medRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.29.22272997v1 avant l'examen par les pairs.

"Le port de lunettes de protection devrait être envisagé dans le cadre de stratégies plus larges visant à prévenir la transmission communautaire de l'infection et il pourrait être utile de l'envisager en cas de futures pandémies et dans les professions à forte exposition, y compris les soins de santé", ont déclaré les chercheurs.

