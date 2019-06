Les caisses de pension enregistrent des rendements négatifs en mai

Zurich (awp) - Les caisses de pension suisses ont largement ressenti les effets de la chute du marché des actions en mai, la plus importante jamais enregistrée cette année. Pour la première fois en 2019, aucune institution de prévoyance n'a dégagé de résultat positif en mai, selon les économistes d'UBS.

En moyenne, les caisses de pension surveillées par UBS ont réalisé une performance en baisse de -1,51%, après déduction des frais, selon le rapport mensuel d'UBS Suisse, publié vendredi. Depuis le début de l'année, la performance cumulée est toutefois nettement positive à 5,6%.

En mai, les caisses de retraite ont particulièrement souffert des rendements négatifs des placements en actions. Les actions suisses (-1,90%) et les actions mondiales (-7,17%) ont enregistré de faibles performances. En revanche, les obligations en francs suisses suisses (+1,17%) et l'immobilier (+0,06%) ont affiché des rendements positifs.

En termes de taille, les plus petites caisses de pension (dont la fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs suisses) ont enregistré les pires résultats avec -1,67%, suivies par les institutions de prévoyance moyennes (dont la fortune gérée est comprise entre 300 millions et 1 milliard de francs suisses) avec -1,45%. Les grandes institutions de prévoyance (plus d'un milliard d'actifs sous gestion) ont légèrement mieux réussi à contenir la perte à -1,33%.

