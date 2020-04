Les caisses de pension essuient des rendements négatifs en mars

Zurich (awp) - Les caisses de pension ont essuyé une performance négative en mars. Les turbulences sur les marchés financiers, qui s'inquiètent de la situation liée à l'épidémie de coronavirus, ont pesé sur le rendement des actifs, a indiqué UBS dans son relevé mensuel sur la performance des caisses de pensions suisses.

Après déduction des frais, la performance mensuelle s'est inscrite en zone rouge, à -5,61%. Sur les 70 établissements de prévoyance étudiés, aucun n'a inscrit une performance positive, précise la banque mardi dans un communiqué.

Le meilleur résultat, -2,67% a été enregistré par une grande caisse de pension tandis que le plus mauvais -10,74% a été enregistré par une petite caisse. La performance des actions étrangères n'avaient pas été aussi mauvaise depuis la crise financière de 2008.

Les grandes caisses de pension, avec plus de 1 milliard de francs suisses sous gestion, ont enregistré une performance de -5,08%. Leurs homologues moyennes, gérant entre 300 millions et 1 milliard ont réalisé -5,37%, et les petites institutions, gérant moins de 300 millions de francs suisses, -6,17%.

Parmi les classes d'actifs, la plus mauvaise performance provient des actions étrangères (-14,53%) alors que le marché suisse des actions, plus défensif, s'est redressé plus rapidement après son plancher de mi-mars (-5,58%).

Pénalisées par la fuite des placements liquides, les obligations ont pesé sur le résultat global, avec une performance de -5,56% pour celles en devises étrangères et de -4,68% pour celles en francs suisses.

Côté placements alternatifs, l'immobilier était légèrement négatif (-1,25%), alors que les fonds spéculatifs et le placement privé sont ressortis positifs (0,19% et 0,97% respectivement).

