Les caisses de pension ont subi de lourdes pertes au 4e trimestre

Zurich (awp) - Les turbulences qui ont secoué les marchés financiers au quatrième trimestre n'ont pas épargné les caisses de pension suisses. Ces institutions ont subi d'importantes pertes, suite à des mois d'octobre et décembre fortement chahutés, indique mercredi Credit Suisse.

L'indice Credit Suisse des caisses de pension helvétiques s'est contracté de 3,5% ou 6,07 points au cours des trois derniers mois de l'année, s'établissant à 166,96 points à fin 2018, sur une base de 100 points au 1er janvier 2000.

Les caisses de pension ont connu des hauts et des bas l'année dernière. Les deuxième et troisième trimestres ont bouclé sur une progression de l'indice, après une entame poussive entre janvier et mars. Lors du dernier partiel, seul le mois de novembre a quelque peu sauvé les apparences (-0,04%). Octobre (-1,35%) et décembre (-2,15%) ont clairement tiré la performance vers le bas.

Le recul marqué au quatrième trimestre s'explique principalement par l'évolution du marché des actions suisses et étrangères, qui ont plombé l'indice de respectivement -1,41% et -2,23%. Les obligations ont apporté une contribution positive, mais modeste (+0,19%). Il en va de même pour les investissements immobiliers (+0,11%).

Les placement alternatifs (-0,10%) n'ont pas résisté à la vague de pessimisme sur les marchés financiers. L'influence des hypothèques s'est révélée nulle, affirme la grande banque.

L'indice du taux minimum LPP a progressé de 0,38 point ou 0,25% entre octobre et décembre, pour se fixer à 153,62 points. Le rendement de cet indicateur calculé par Credit Suisse est inférieur de -3,75% à l'objectif LPP, explique le communiqué.

Au 31 décembre, le rendement annualisé de l'indice des caisses de pension atteignait 2,73%, tandis que la rémunération minimale était de 2,19%.

fr/al