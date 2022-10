Les caisses de retraite britanniques intensifient la vente d'actifs de plusieurs milliards de livres, alors que les besoins en liquidités augmentent.

La Banque d'Angleterre prévoit de cesser d'acheter des obligations le 14 octobre, laissant les régimes de retraite se démener pour répondre à un appel de fonds collectif estimé à au moins 320 milliards de livres (355 milliards de dollars) sans acheteur de dernier recours.

La banque centrale a fait mardi sa cinquième tentative en un peu plus de deux semaines pour essayer de rétablir l'ordre sur les marchés, après qu'une flambée des rendements le 28 septembre ait menacé de submerger les régimes de retraite qui avaient fait le plein de produits dérivés à effet de levier.

Les fonds de pension ont passé les deux dernières semaines à essayer de lever des fonds en vendant des obligations du gouvernement britannique, des obligations indexées et des obligations d'entreprises, mais la tâche de collecte de fonds s'intensifie, selon des sources.

Pour aggraver la situation, les fournisseurs de stratégies d'investissement axées sur le passif (LDI) exigent davantage de liquidités pour soutenir les nouvelles et anciennes positions de couverture.

Selon quatre consultants qui conseillent les régimes de retraite, les réserves de liquidités requises sont environ trois fois plus importantes qu'auparavant, car les acteurs du marché cherchent à se prémunir contre les mouvements plus volatils des obligations.

"Cette semaine, alors que le marché des gilts ne s'est pas encore totalement calmé, beaucoup (de régimes) examinent maintenant la situation et se disent qu'ils doivent en faire un peu plus, et il y a donc un regain d'action pour obtenir encore plus de garanties", a déclaré Steve Hodder, un associé des consultants en matière de pensions Lane Clark & Peacock.

Les estimations du montant que les fonds de pension doivent vendre varient mais se chiffrent en centaines de milliards de livres, bien que l'on ne sache pas combien d'actifs les régimes ont déjà vendus. Certains régimes réduiront également leur exposition aux LDI s'ils ne peuvent pas répondre aux demandes de garanties, selon les consultants.

La dernière intervention de la BoE mardi visait à acheter des obligations sur le marché indexé, un marché bien plus petit que celui des gilts, dominé par les fonds de pension et qui a subi un autre effondrement important cette semaine.

La Pensions and Lifetime Savings Association a demandé mardi à la BoE d'envisager de poursuivre son programme d'achat d'obligations d'urgence jusqu'au 31 octobre "et peut-être au-delà".

Le LDI aide les régimes à faire correspondre leurs engagements - ce qu'ils doivent aux membres - avec les actifs. Les fonds de pension mettaient auparavant des liquidités pour résister à une variation des rendements des obligations d'État de 100 à 150 points de base - ce qui constitue normalement un énorme filet de sécurité, mais qui a été anéanti par certaines des journées les plus volatiles jamais enregistrées.

Selon les consultants et les experts du secteur des pensions, ces demandes de tampon de garantie sont passées à 300 points de base la semaine dernière. Certains régimes se sont même vus demander 500 points de base cette semaine dans un contexte de hausse des rendements obligataires, bien que ce montant reste rare.

La ruée vers les liquidités dans le secteur de l'investissement à long terme (1 600 milliards de livres), qui a gagné en popularité auprès des régimes à prestations définies britanniques pendant une décennie de faibles taux d'intérêt, oblige les fonds de pension à se débarrasser des obligations d'État et d'entreprise et même à se retirer des actifs moins liquides tels que l'immobilier et le capital-investissement.

Dans une indication du stress du marché, Barclays a déclaré mardi qu'elle mettrait des liquidités supplémentaires à la disposition de ses contreparties LDI dans le cadre du lancement par la BoE, le 10 octobre, d'une facilité repo élargie. Cette facilité permet aux régimes de placer davantage d'actifs, y compris des obligations d'entreprises à faible notation, en échange de liquidités.

COMBIEN DE PLUS ?

Nikesh Patel, responsable des solutions clients chez Kempen Capital Management, calcule que les régimes de retraite doivent collectivement placer 160 milliards de livres de liquidités en garantie pour chaque variation potentielle de 100 points de base des rendements.

Il estime qu'après la nouvelle volatilité des rendements au cours des deux derniers jours et les exigences plus élevées du secteur en matière de garanties, le total des liquidités que les fonds doivent maintenant afficher pourrait être de 320 milliards de livres ou plus.

"Nous n'en sommes définitivement pas là", a-t-il dit, en faisant référence à la question de savoir si les fonds étaient sur le point de réunir les liquidités requises en vendant des actifs. Il a décrit la semaine dernière comme "l'une des plus importantes jamais enregistrées pour les ordres de vente. Vous voyez plus de ventes cette semaine".

Le besoin accru de garanties a été motivé par la pression exercée par les régulateurs, menés par la Banque d'Angleterre, pour empêcher de nouvelles tensions sur le système, a déclaré Hemal Popat, associé, investissements chez Mercer.

Il estime que les fonds de pension pourraient vendre des actifs pour un total d'environ 300 milliards de livres en ajustant leurs positions de couverture, bien que l'on ne sache pas exactement combien ils ont déjà vendu. Il estime que 100 milliards de livres pourraient provenir de gilts et le reste d'actifs tels que le crédit mondial, les actions mondiales et les titres adossés à des actifs.

La BoE a refusé de faire d'autres commentaires.

Les principaux fournisseurs de LDI, Legal & General Investment Management et Insight Investment, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La liquidité sur les marchés des obligations d'État reste faible, et les rendements sont susceptibles de grimper encore, que la BoE prolonge ou non son programme d'achat d'obligations vendredi, a déclaré Craig Inches, responsable des taux et des liquidités chez Royal London Asset Management.

"Le fond du problème est qu'un grand nombre de régimes doivent rééquilibrer leurs portfolios", a-t-il dit. "Cela ne va pas s'arrêter et prendra du temps".

(1 $ = 0,9007 livre)