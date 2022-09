Les camionneurs et les parlementaires font pression pour que les États-Unis baissent l'obligation de vacciner les visiteurs étrangers.

En juin, les États-Unis ont abrogé leur exigence selon laquelle les personnes arrivant dans le pays par voie aérienne devaient subir un test négatif pour le COVID-19, mais ils n'ont pas levé les exigences de vaccination pour presque tous les visiteurs étrangers arrivant par voie aérienne ou dans les ports terrestres.

Le Canada a déclaré lundi qu'il baissera toutes les restrictions relatives au COVID-19 pour les voyageurs à partir du 1er octobre, y compris les exigences de vaccination et de masquage pour les vols et les trains.

Le représentant Brian Higgins, un républicain qui représente un district de New York à la frontière canadienne, a déclaré lundi que "la fin des restrictions se fait attendre. La décision du Canada est la bonne. Les États-Unis devraient suivre immédiatement".

L'Owner-Operator Independent Drivers Association, qui compte plus de 150 000 membres en Amérique du Nord, dont près de 1 000 conducteurs canadiens, a demandé au président Joe Biden de faire baisser l'exigence dans une lettre lundi, déclarant que "les camionneurs sont déjà confrontés à des conditions de travail difficiles et doivent se conformer à un énorme fardeau réglementaire. Le mandat de vaccination transfrontalier des États-Unis ajoute un autre obstacle inutile pour eux".

Les transporteurs ont cité le commentaire de Biden, lors d'une récente interview, selon lequel "la pandémie est terminée".

La Maison Blanche a refusé de commenter.

La décision du Canada de mettre fin aux restrictions était fondée sur son taux de vaccination, sur la disponibilité de vaccins et de traitements plus récents et sur des données montrant que le pays avait dépassé le pic de la dernière vague d'infections, a déclaré le gouvernement.

En avril, un juge américain a déclaré illégales les exigences du CDC concernant le port de masques par les voyageurs dans les avions et dans les centres de transit comme les aéroports, et l'administration Biden a cessé de les appliquer. Le ministère de la Justice a fait appel de cette décision.

Les Centers for Disease Control and Prevention continuent de recommander aux voyageurs de porter des masques et de se soumettre à des tests COVID-19 avant et après les vols internationaux.