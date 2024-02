Les campagnes de Donald Trump et de Nikki Haley sont passées en mode attaque jeudi en Caroline du Sud, l'État où se déroulera la prochaine grande bataille républicaine pour l'investiture présidentielle le 24 février.

Nikki Haley, la dernière rivale de Donald Trump, a exaspéré l'ancien président en refusant de se retirer de la course à l'investiture après ses deux victoires consécutives dans l'Iowa et le New Hampshire, qui ont renforcé son emprise sur l'investiture et préparé une probable revanche sur le président démocrate Joe Biden lors des élections générales de novembre.

La campagne de Mme Haley a utilisé une nouvelle publicité et des courriels pour traiter M. Trump de menteur, de candidat faible et de lâche pour ne pas avoir débattu avec elle.

M. Trump, qui devance largement Mme Haley dans les sondages d'opinion en Caroline du Sud, son État d'origine où elle a été gouverneur, a fait appel à des hommes politiques locaux pour la dénigrer lors d'un événement organisé à Columbia, la capitale de l'État.

Bill Taylor, représentant républicain de l'État et ancien allié de Mme Haley, qui soutient M. Trump dans la course aux primaires, l'a qualifiée d'opportuniste politique.

"Nikki ne pense qu'à Nikki", a déclaré M. Taylor.

Stewart Jones, un autre représentant de l'État qui soutient M. Trump, a déclaré que Mme Haley était faible en matière d'immigration, faisant ainsi écho à un point de vue exprimé par la campagne de M. Trump jeudi.

M. Trump a fait de l'immigration un thème central de la bataille présidentielle, s'emparant d'une question qui constitue une préoccupation majeure pour les électeurs républicains, alors que l'administration Biden s'est efforcée de faire face à l'afflux de demandeurs d'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. M. Trump a critiqué Mme Haley pour s'être opposée à son projet de mur frontalier.

Dans une nouvelle publicité, Mme Haley vante son bilan en tant que gouverneure, notamment la signature d'une loi sévère sur l'immigration, et accuse M. Trump de mentir au sujet de ses réalisations.

Dans un courriel adressé à ses partisans, la campagne de Mme Haley a qualifié M. Trump de "cadeau" pour les démocrates. Les sondages montrent que Mme Haley dispose d'une avance significative dans un face-à-face avec M. Biden, mais qu'une course entre M. Trump et M. Biden serait beaucoup plus serrée.

"Les démocrates ne pourraient pas rêver d'un candidat plus faible s'ils essayaient", a déclaré la campagne de Mme Haley à propos de M. Trump.

Jusqu'à présent, la plupart des électeurs républicains ne semblent pas d'accord. Selon un nouveau sondage Washington Post-Monmouth University, M. Trump devance Mme Haley de 58 % à 32 % parmi les électeurs potentiels des primaires républicaines en Caroline du Sud.