Les partis d'opposition tunisiens, les candidats à la présidence et les groupes de défense des droits de l'homme ont accusé les autorités de recourir à des "restrictions arbitraires" et à l'intimidation afin d'assurer la réélection du président Kais Saied lors du scrutin prévu le 6 octobre.

Le 19 juillet, M. Saied a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat de cinq ans. Élu en 2019, M. Saied a dissous le parlement en 2021 et a commencé à gouverner par décret, une décision que l'opposition a qualifiée de coup d'État. Il a déclaré qu'il ne céderait pas le pouvoir à ce qu'il appelle des "non-patriotes".

À l'approche de la date limite du 6 août pour l'enregistrement des candidatures à la présidence, 11 personnalités de l'opposition qui espèrent se présenter contre M. Saied ont publié cette semaine une déclaration commune dans laquelle elles critiquent les autorités.

"Les violations ont affecté la plupart des candidats sérieux au point qu'elles semblent indiquer un désir de les exclure (de l'élection) et de les restreindre afin de laisser la place à un candidat spécifique", ont-ils déclaré dans la déclaration commune.

Aucun des 11 candidats de l'opposition n'a encore obtenu de document certifiant qu'il n'a pas de casier judiciaire - une nouvelle condition - qui lui permettrait de s'inscrire.

Le porte-parole de la Commission électorale a déclaré que le ministère de l'intérieur contacterait les candidats pour leur fournir le document nécessaire, sans préciser quand cela se produirait. La Commission a également rejeté les accusations de partialité.

CLIMAT D'INTIMIDATION

Dans une déclaration séparée, 17 organisations non gouvernementales (ONG), dont la Ligue des droits de l'homme, et six partis d'opposition ont critiqué le contrôle exercé par le gouvernement sur les médias publics, le système judiciaire et la commission électorale.

"Un climat d'intimidation des opposants et des journalistes par l'utilisation du système judiciaire et de la Commission électorale pour servir les intérêts des autorités et l'absence d'égalité des chances ne garantit pas des élections libres et équitables", ont-ils déclaré dans la déclaration.

L'un des 11 candidats à la présidence, Nizar Chaari, a déclaré que son directeur de campagne et un membre bénévole avaient été arrêtés et que la police avait confisqué les signatures qu'il avait reçues du public pour soutenir sa candidature.

Le bureau du procureur général a déclaré que les deux personnes avaient été arrêtées pour s'être emparées d'une base de données et pour avoir falsifié des signatures, accusations que la campagne de M. Chaari nie.

Au début du mois, un tribunal a condamné un autre candidat, le chef du parti d'opposition Lotfi Mraihi, à huit mois de prison pour achat de voix. Il a également interdit à Mraihi, l'un des principaux détracteurs de Saied, de se présenter aux élections présidentielles.

Ce mois-ci également, un juge a interdit au candidat Abd Ellatif Mekki d'apparaître dans les médias ou de voyager dans le pays.

La présidente de la commission des libertés au Parlement, Hela Ben Jaballah, a appelé dans une déclaration à la levée des restrictions imposées aux candidats. Elle a également exhorté la Commission électorale à jouer son rôle de manière neutre, ce qu'elle affirme déjà faire.