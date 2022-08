Les candidats au leadership britannique contre une nouvelle poussée d'indépendance écossaise

Le Scottish National Party (SNP), qui dirige le gouvernement semi-autonome de l'Écosse, veut organiser un deuxième référendum sur l'indépendance l'année prochaine, ce qui pourrait déchirer la cinquième plus grande économie du monde.

Les liens qui unissent les quatre pays qui composent le Royaume-Uni - l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord - ont été mis à rude épreuve au cours des six dernières années par le Brexit et la gestion par le gouvernement de la pandémie de COVID-19.

Liz Truss, ministre des affaires étrangères et favorite dans la course à la direction du parti, et Rishi Sunak, ancien ministre des finances, ont exposé leurs politiques pour l'Écosse lors de leur apparition à l'unique réunion du Parti conservateur dans le pays, mardi.

Les deux candidats en lice pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson souhaitent que l'on se concentre davantage sur le bilan du gouvernement écossais en matière de santé et d'éducation. L'Écosse a le taux de mortalité lié à la drogue le plus élevé d'Europe et deux tiers de la population est soit obèse soit en surpoids, tandis qu'un rapport d'un groupe de réflexion a déclaré l'année dernière que son système éducatif était le plus faible du Royaume-Uni.

Lors des rencontres en Écosse, Sunak et Truss ont tous deux exclu d'organiser un autre référendum sur l'indépendance s'ils deviennent premiers ministres, affirmant que la question a été réglée lors du dernier référendum, il y a huit ans.

"Pour moi, nous ne sommes pas seulement des voisins, nous sommes une famille. Et je ne laisserai jamais notre famille être divisée", a déclaré Mme Truss aux membres du parti conservateur.

Toutefois, environ un quart des Écossais sont susceptibles de soutenir l'indépendance quel que soit le candidat conservateur qui l'emporte, selon un sondage d'opinion publié par Survation et Diffley Partnerships.

Le SNP a déclaré que l'Écosse était perdante, quel que soit le vainqueur du concours, et a attaqué l'incapacité du gouvernement britannique à faire face à la pire crise du coût de la vie depuis des décennies.

La valeur réelle du salaire moyen des travailleurs britanniques a chuté au rythme le plus rapide depuis au moins 2001, a déclaré mardi l'Office for National Statistics, l'inflation ayant dépassé les augmentations de salaire.

L'Écosse, qui compte une population d'environ 5,5 millions d'habitants, a rejeté l'indépendance en 2014. Mais son gouvernement affirme que le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, auquel la plupart des Écossais se sont opposés, signifie que la question doit être soumise à un second vote.

Plus tôt, Mme Truss a promis d'accorder le privilège parlementaire aux membres du parlement écossais afin de permettre un meilleur contrôle du gouvernement, et a déclaré qu'elle pousserait un accord commercial avec l'Inde pour mettre fin aux droits de douane de 150 % appliqués depuis longtemps au whisky écossais, le plus grand produit d'exportation du pays.

M. Sunak a déclaré que s'il devenait premier ministre, il ordonnerait aux hauts fonctionnaires du gouvernement écossais d'assister aux audiences annuelles des commissions du Parlement britannique et veillerait à ce que les données sur les performances des services publics écossais soient conformes aux chiffres publiés pour l'Angleterre et le Pays de Galles.

Mardi, il a exclu de geler un plafond sur les prix de l'énergie, malgré les appels du parti travailliste de l'opposition en faveur d'une telle mesure pour aider les ménages en difficulté face à la flambée des factures.