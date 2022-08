Les candidats au poste de Premier ministre britannique, Sunak et Truss, s'affrontent lors d'un débat sur l'avertissement de récession.

Truss est face à Sunak pour gagner les votes des 200 000 membres du Parti conservateur qui choisiront d'ici le 5 septembre un remplaçant pour Boris Johnson, qui a été forcé de démissionner après une série de scandales.

La Banque d'Angleterre a déclaré jeudi que la Grande-Bretagne est confrontée à une récession prolongée, l'inflation due aux prix de l'énergie comprimant le budget des ménages. S'attaquer à cette crise économique reviendra à Truss ou à Sunak dans un mois.

Truss, la favorite de la course à la direction, a déclaré que la prédiction de la banque centrale peut être modifiée en réduisant les impôts. Elle a déclaré que la décision du gouvernement d'augmenter la charge fiscale au niveau le plus élevé depuis les années 1950 était à blâmer pour avoir poussé l'économie vers une récession.

"Nous pouvons changer le résultat et nous pouvons rendre plus probable la croissance de l'économie", a déclaré Mme Truss lors d'un débat télévisé.

"Vous ne pouvez tout simplement pas taxer votre chemin vers la croissance. Je crains que les impôts que nous avons en ce moment, qui sont les plus élevés depuis 70 ans, ne conduisent à une récession."

En tant que ministre des finances, M. Sunak a mis en œuvre les augmentations d'impôts pour payer le soutien gouvernemental proposé pendant la pandémie de COVID-19 et pour aider les Britanniques à subventionner la flambée des factures d'énergie. Cela a suscité des critiques de la part de nombreux militants du parti historiquement peu fiscalisé.

M. Sunak a déclaré que la flambée prévue de l'inflation renforçait son opinion selon laquelle Mme Truss serait imprudente en augmentant les emprunts et en réduisant les impôts maintenant.

"Au sein du Parti conservateur, nous devons être réalistes et rapides, car les feux de l'économie clignotent au rouge et la cause première est l'inflation", a-t-il déclaré.

M. Sunak a déclaré que le plan de Mme Truss conduirait à une inflation plus élevée et qu'elle s'est plutôt engagée à réduire les impôts au fil du temps.

"Maintenant, je crains que les plans de Liz Truss n'aggravent la situation", a-t-il déclaré.

"Si nous ne faisons que mettre de l'huile sur le feu de cette spirale inflationniste, nous tous, vous tous, nous nous retrouverons avec des taux hypothécaires plus élevés, des économies et des pensions rongées et la misère pour des millions de personnes. Je ne veux pas cela pour vous."