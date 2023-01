Les candidats au remplacement de NZ Ardern commencent à faire leurs offres

Mme Ardern, 42 ans, a déclaré jeudi qu'elle n'avait "plus rien dans le réservoir" pour continuer à diriger le pays et qu'elle se retirerait au plus tard début février et ne chercherait pas à être réélue.

Les parlementaires du Parti travailliste doivent voter pour un nouveau dirigeant dimanche. Si un candidat ne parvient pas à décrocher deux tiers des voix disponibles, la course à la direction sera soumise à l'ensemble des membres.

Le gagnant deviendra premier ministre jusqu'aux prochaines élections générales. Le mandat de Mme Ardern en tant que leader se terminera au plus tard le 7 février et une élection générale aura lieu le 14 octobre.

Les commentateurs désignent un certain nombre de ministres de Mme Ardern comme candidats possibles pour le rôle, notamment l'ancien ministre du COVID et actuel ministre de l'éducation et de la police Chris Hipkins et l'actuelle ministre de la justice Kiri Allen.