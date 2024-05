Le biodiesel et d'autres carburants diesel renouvelables remplacent un volume faible mais croissant de fioul distillé dérivé du pétrole aux États-Unis, en particulier en Californie et dans d'autres régions de la côte ouest.

Le résultat de ce changement politique est que l'activité manufacturière et de fret est corrélée à l'approvisionnement total en pétrole et en carburants renouvelables plutôt qu'aux seuls distillats de pétrole.

Les distillats tels que le diesel et le gazole sont utilisés en grande majorité dans le transport de marchandises, l'industrie manufacturière et la construction, de sorte que la consommation est étroitement liée au cycle industriel.

La reprise cyclique est restée faible au cours des six derniers mois, les fabricants luttant contre les vents contraires causés par les taux d'intérêt élevés pour les dépenses en biens durables coûteux.

Même si la reprise s'accélère, l'augmentation finale de la consommation de distillats de pétrole sera probablement moins importante que prévu, car la demande se réduit au profit des énergies renouvelables.

Graphique : Consommation et stocks de distillats aux États-Unis

Le volume de distillat de pétrole fourni au marché intérieur américain, un indicateur de la consommation, a chuté à 3,9 millions de barils par jour (b/j) en février 2024, contre 4,0 millions de b/j au même mois en 2023.

Mais cette baisse a été compensée par une augmentation de l'offre de biodiesel et d'autres carburants renouvelables, qui est passée de 0,2 million de b/j à 0,3 million de b/j, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

La consommation totale de pétrole et de carburants renouvelables est restée stable au cours de l'année écoulée, ce qui correspond à d'autres signes indiquant que les fabricants et les transporteurs de marchandises ont du mal à sortir d'un ralentissement long mais superficiel en 2022/23.

C'est sur la côte ouest que le remplacement des distillats dérivés du pétrole par des fiouls renouvelables est le plus avancé, la Californie ayant adopté une réglementation imposant des taux de mélange et une utilisation minimums.

Sur la côte ouest, le volume de distillats de pétrole fourni est tombé à 370 000 b/j en février, contre 460 000 le même mois de l'année précédente et plus de 530 000 en février 2021.

Au cours de la même période, le volume des livraisons de fiouls renouvelables a bondi à 170 000 b/j, contre 90 000 b/j il y a un an et moins de 40 000 b/j en 2021.

STOCKS DE DISTILLATS

Le passage de la consommation de distillats de pétrole aux carburants renouvelables s'est traduit par une évolution similaire des stocks (Petroleum supply monthly, EIA, 30 avril).

Les stocks américains de distillats de pétrole s'élevaient à 118 millions de barils à la fin du mois de février, soit 18 millions de barils (-13 % ou -1,14 écart-type) en dessous de la moyenne saisonnière des dix années précédentes.

Toutefois, les distillats de pétrole ont été complétés par 11 millions de barils supplémentaires de biodiesel et de fioul renouvelable, contre 8 millions de barils à la même période en 2023 et 7 millions en 2022.

Les stocks combinés de distillats de pétrole et de distillats renouvelables sont inférieurs de 14 millions de barils (-10 % ou -0,84 écart-type) à la moyenne saisonnière sur dix ans, et globalement similaires aux niveaux de 2023 et 2022.

Du point de vue des stocks combinés, l'équilibre production-consommation n'est que légèrement plus serré que la normale.

PRIX ET ÉCARTS DE CRAQUAGE

Le déficit relativement faible des stocks combinés explique en partie pourquoi les prix du gazole et les marges de craquage ont diminué ces derniers mois.

L'accélération attendue de la consommation de fuel-oil distillé et l'épuisement des stocks ont été reportés à plusieurs reprises, car les fabricants ont eu du mal à retrouver leur élan.

Les prix au comptant corrigés de l'inflation pour le fioul à très faible teneur en soufre livré dans le port de New York n'étaient en moyenne que de 107 dollars le baril en avril 2024, contre 136 dollars en septembre 2023 et un maximum de 205 dollars en mai 2022.

En termes réels, les prix du diesel ont baissé plus rapidement que ceux du brut, la prime de diesel ou la marge de craquage se réduisant à 22 dollars par baril en avril, contre 46 dollars en août 2023 et un sommet de près de 63 dollars en juin 2022.

La marge corrigée de l'inflation est revenue près de la moyenne quinquennale 2015-2019, avant que la pandémie de coronavirus et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne perturbent le marché.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont réduit leur position combinée dans le diesel américain et le gazole européen au cours de huit des onze dernières semaines, vendant l'équivalent de 52 millions de barils depuis le 13 février.

En conséquence, la position combinée a été réduite à 35 millions de barils (34e percentile pour toutes les semaines depuis 2013) le 30 avril, contre 87 millions (73e percentile) le 13 février.

Le positionnement des fonds est passé d'une position haussière à une position légèrement baissière, les stocks de distillats de pétrole ayant diminué beaucoup moins que la normale pour cette période de l'année.

Les prix actuels du diesel et les écarts indiquent que l'offre n'est pas particulièrement restreinte, ce qui a également atténué la pression sur le marché du brut, contribuant au recul des prix du Brent par rapport à leurs récents sommets au début du mois d'avril.

Rubriques connexes :

- Les contrats à terme sur les distillats subissent d'importantes sorties d'argent spéculatif (2 avril 2024)

- Les prix du diesel devraient augmenter fortement en 2024 (6 février 2024)

- La pénurie mondiale de diesel s'atténue après la flambée estivale des prix

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez son commentaire sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Chizu Nomiyama)