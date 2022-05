Matières premières : Les carburants sont plus chers que jamais aux États-Unis

Les prix de l'essence au détail aux États-Unis ont augmenté mardi et ont atteint un autre record historique, dépassant celui établi en mars, alors que les raffineries mondiales sont aux prises avec un goulot d'étranglement qui a fait grimper les prix en flèche avant la saison de conduite. Le coût moyen d'un gallon d'essence au détail a atteint 4,374 $ tôt mardi, selon l'American Automobile Association, dépassant l'ancien record de 4,331 $.

Depuis le 30 mars, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 7 %, mais les contrats à terme sur l'essence ont augmenté de 9,4 % et ont atteint un record vendredi à 3,7590 $ le gallon avant de se vendre lundi.

Le prix actuel de 4,374$ crève le plafond...

Les fermetures de raffineries dues à la fois à des entretiens programmés et à des perturbations imprévues ont fait grimper les prix du carburant, alors même que les États-Unis et d'autres pays ont pris des mesures pour accroître l'offre mondiale de pétrole brut. Les stocks mondiaux de carburant s'amenuisent, la demande ayant retrouvé son niveau d'avant la pandémie. L'offre s'est encore resserrée après l'invasion de l'Ukraine et les sanctions prises par les États-Unis et leurs alliés à l'encontre de la Russie. Le monde a perdu 1 million de barils de capacité de raffinage et 1,5 million de barils d'approvisionnement en pétrole depuis la pandémie, a estimé Mike Jennings, directeur général de HF Sinclair Corp, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats lundi. "Cela représente 2,5% de la consommation mondiale… c'est un gros chiffre", a déclaré Jennings.

Au printemps, les raffineurs donnent la priorité à la production d'essence avant les températures plus chaudes, lorsque la conduite reprend. Mais ces dernières semaines, ils ont augmenté la production de distillats pour répondre à la demande de carburéacteur et de diesel en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, les sanctions occidentales contre Moscou ayant réduit les exportations russes. "Dans les appels à résultats des raffineries, on parle de s'assurer qu'elles fonctionnent à pleine vapeur - l'utilisation des raffineries va rester très élevée tout au long de l'année", a déclaré Gary Cunningham, directeur des études de marché chez Tradition Energy.

Le carburant diesel a atteint un record de 5,45 dollars le gallon à la pompe cette semaine.

Les prix ont atteint un record de 5,45$ cette semaine...

Pourtant, les prix du carburant aux États-Unis restent nettement inférieurs à ceux d'autres grands consommateurs comme le Royaume-Uni, le Japon et la France, où des taxes plus élevées augmentent le coût du carburant.

"Je ne pense pas que la situation se résorbe avant 2023 au plus tôt, lorsque davantage de capacités de raffinage seront mises en service au Moyen-Orient et en Asie", a déclaré Patrick DeHaan, responsable de l'analyse pétrolière chez GasBuddy.

Le prix du pétrole brut américain, qui représente le coût le plus important pour les raffineurs, a chuté de près de 20 dollars par rapport aux sommets atteints en mars, l'offre ayant été stimulée par la libération de millions de barils de brut des réserves stratégiques américaines et la demande ayant été freinée par les fermetures dues au coronavirus en Chine. Cependant, les stocks de produits continuent de baisser. Les stocks d'essence américains ont baissé de 3 % en glissement annuel pour atteindre 228,6 millions de barils, selon l'Energy Information Administration américaine.

La marge de craquage 3-2-1, un indicateur des marges de raffinage, a atteint 54,34 dollars lundi, soit près de 150 % de plus qu'à la même époque il y a un an. "Je pense que nous pouvons nous attendre, en supposant que les économies restent raisonnablement fortes, à ce que les prix des matières premières et, en particulier, les prix de nos produits, soient relativement élevés", a déclaré M. Jennings.