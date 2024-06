L'arrêt rendu jeudi par la Cour suprême des États-Unis, qui a rejeté le règlement de faillite du fabricant d'OxyContin Purdue Pharma, pourrait avoir un impact considérable sur la manière dont les tribunaux des faillites américains traitent les affaires visant à résoudre des litiges tentaculaires.

Voici un aperçu de quelques affaires de faillite en cours qui pourraient être affectées.

DIOCÈSES CATHOLIQUES

Plus d'une vingtaine de diocèses catholiques ont déposé leur bilan ces dernières années à la suite d'une avalanche d'actions en justice intentées par des enfants victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé, à la suite de changements dans la législation des États qui ont permis d'engager de nouvelles actions en justice pour des plaintes plus anciennes concernant des abus sexuels. Les archidiocèses de San Francisco, Baltimore et La Nouvelle-Orléans, ainsi que plusieurs grands diocèses de l'État de New York et de Californie, figurent parmi les organisations catholiques actuellement en faillite.

Dans l'affaire Purdue, la Cour suprême a déclaré que la loi américaine sur les faillites ne permettait pas aux tribunaux d'effacer des créances légales à l'encontre de parties qui n'ont pas elles-mêmes déposé leur bilan sans le consentement de ceux qui les poursuivent.

Les parties extérieures contribuent souvent au financement d'un règlement de faillite en échange d'un bouclier juridique qui les protège contre les poursuites actuelles et futures. Ces "libérations de non-débiteurs" sont apparues à l'origine dans le contexte des litiges liés à l'amiante, mais leur utilisation s'est généralisée.

En l'absence de quittances de non-débiteurs offrant des protections juridiques en échange de fonds de règlement, les organisations catholiques seraient contraintes à un choix "destructeur", a déclaré la Conférence des évêques catholiques des États-Unis dans le mémoire qu'elle a déposé en soutien à Purdue. Le choix serait, selon elle, soit de payer moins aux survivants et de permettre la poursuite de "litiges fragmentaires" contre d'autres défendeurs, soit de passer par "l'énorme gâchis et la dépense" d'une procédure de faillite séparée et dupliquée pour chaque entité catholique qui pourrait être nommée dans un procès.

La protection des non-débiteurs contre les poursuites judiciaires est un élément "essentiel" de ces faillites, qui permet aux diocèses de recueillir les contributions des assureurs, des paroisses, des écoles catholiques et d'autres organisations qui pourraient également être responsables des plaintes pour abus, selon le mémoire des évêques catholiques.

La faillite du diocèse de Rockville Centre, sur l'île de Long Island à New York, qui se trouvait déjà sur un pied d'égalité avec Purdue, est un exemple de l'importance et de la controverse que peuvent revêtir les libérations des non-débiteurs.

Dans ce cas, les victimes d'abus ont massivement rejeté une offre de règlement de 200 millions de dollars après que leurs avocats eurent fait valoir que les paroisses non faillies et d'autres organisations catholiques devraient contribuer davantage au règlement.

Ces organisations extérieures ont fourni 150 millions de dollars sur les 200 millions de dollars proposés par le diocèse, et il n'était pas certain qu'elles apportent une telle somme sans la promesse d'une libération des débiteurs.

BOY SCOUTS D'AMÉRIQUE

Le règlement de 2,46 milliards de dollars de la faillite des Boy Scouts of America concernant 82 000 plaintes pour abus sexuels pourrait également être menacé, bien que l'organisation soit sortie de la faillite il y a plus d'un an. Un groupe relativement restreint de 144 plaignants et certaines compagnies d'assurance ont continué à faire appel de l'approbation du règlement par un juge des faillites américain, et l'arrêt Purdue pourrait donner de l'eau au moulin des opposants au règlement.

Les Boy Scouts of America, tout comme les diocèses catholiques, ont utilisé des quittances de non-débiteurs pour recueillir des contributions au règlement auprès d'autres organisations susceptibles d'être poursuivies pour abus, notamment des assureurs, des conseils locaux de Boy Scouts, des organisations caritatives non affiliées et des églises qui géraient des programmes de scoutisme.

Ces organisations ont apporté la majeure partie des fonds nécessaires au règlement, tandis que l'organisation nationale des Boy Scouts, relativement pauvre en liquidités, a apporté des actifs moins liquides, tels qu'une collection de peintures de Norman Rockwell, évaluée à 59 millions de dollars.

Les Boy Scouts of America ont également déposé un mémoire dans l'affaire Purdue, demandant à la Cour suprême de s'assurer que sa décision ne s'applique pas rétroactivement à des cas de faillite plus anciens, affirmant qu'il serait "profondément inéquitable et pratiquement impossible" de forcer la reprise des pourparlers de règlement si tard après l'approbation de l'accord de faillite.

AUTRES AFFAIRES DE DÉLITS DE MASSE

La décision Purdue sera largement ressentie dans les affaires de délits de masse, car il sera plus difficile pour les débiteurs de recueillir des contributions de règlement auprès de parties extérieures, telles que les assureurs et les propriétaires de sociétés, qui sont également responsables des procès qui ont conduit une société à la faillite.

Il y a eu moins de nouvelles faillites pour délits de masse cette année, en partie à cause de l'incertitude liée à l'arrêt Purdue de la Cour suprême et du rejet très médiatisé de procédures de faillite litigieuses engagées par les riches sociétés Johnson & Johnson et 3M. Toutefois, certaines affaires plus anciennes de délits de masse sont encore en cours d'examen par les tribunaux.

Parmi les autres faillites en cours impliquant un grand nombre de poursuites, citons la chaîne de pharmacies Rite Aid, l'entreprise de santé pénitentiaire Tehum Care et l'entreprise de sécurité incendie Kidde-Fenwal.