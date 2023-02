Les catastrophes réduisent les perspectives de hausse des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande

Une première catastrophe, des inondations soudaines à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, a eu lieu le 27 janvier. Puis, du 12 au 15 février, un cyclone a frappé l'île du Nord, qui comprend Auckland.

"L'ampleur de la dévastation ayant été progressivement révélée, le marché a pratiquement éliminé la possibilité que la RBNZ procède à la hausse de 75 points de base annoncée en novembre dernier", a déclaré Sharon Zollner, économiste en chef d'ANZ, dans une note, faisant référence à la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).

"En effet, elle évalue maintenant une petite chance d'une pause ou juste une hausse de 25bp la semaine prochaine, ce qui est juste", a-t-elle ajouté.

Les inondations soudaines ont endommagé les routes d'Auckland, fermé des entreprises, y compris l'aéroport, détruit des maisons, des routes et des cultures. Le cyclone a ensuite endommagé encore plus de routes, dont beaucoup sont encore fermées, emporté des voies ferrées et cloué des vols au sol. Les maisons sont inondées et les communautés coupées du monde.

Les camions-citernes ne peuvent pas collecter le lait, certaines exploitations forestières sont suspendues et la transformation de la viande est réduite.

Lorsque le cyclone Gabrielle a frappé, la cueillette venait de commencer dans les exploitations de fruits à pépins, dont la production vaut environ 1 milliard de dollars néo-zélandais par an. Aujourd'hui, l'industrie a non seulement perdu le produit de 2023, mais de nombreux vergers sont encore inaccessibles.

Parmi les 25 économistes interrogés par Reuters du 13 au 16 février, 20 s'attendaient à ce que la banque centrale relève son taux directeur de 50 points de base la semaine prochaine, même si la déclaration de politique monétaire de la RBNZ en novembre avait suggéré une hausse de 75 points de base ce mois-ci et un sommet éventuel de 5,5 %.

La médiane du sondage Reuters place maintenant le sommet à 5,25 %.

Personne n'a encore estimé l'ampleur des dégâts causés par les intempéries. Mais le ministre des Finances Grant Robertson a déclaré au diffuseur TVNZ que le coût pour le gouvernement pourrait être similaire aux 13,5 milliards de dollars néo-zélandais (8,42 milliards de dollars) qu'il avait dépensés pour reconstruire Christchurch après un tremblement de terre en 2011.

"Ce sera un événement important sur le plan financier pour le gouvernement et pour les particuliers, les ménages, les entreprises, les banques et les assureurs", a-t-il déclaré.

Quinze personnes sont jusqu'à présent confirmées comme ayant trouvé la mort dans les deux catastrophes.

Une flambée des prix semble probable suite à ces perturbations. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation, qui atteint déjà son plus haut niveau depuis près de trois décennies (7,2 %), augmente à mesure que le pays remplace les maisons et leur contenu et répare les infrastructures. Les pertes de récoltes feront grimper les prix des denrées alimentaires.

Ce serait normalement une raison pour une banque centrale de relever davantage les taux d'intérêt, mais certains économistes s'attendent à ce que la RBNZ considère cette hausse soudaine comme étant temporaire.

Pourtant, l'économiste en chef de Kiwibank, Jarrod Kerr, a déclaré que la banque centrale devrait suspendre les hausses jusqu'à ce que l'effet du cyclone puisse être compris.

"Les circonstances actuelles justifient la prudence. Mais ce que nous pensons qu'ils devraient faire n'est pas ce qu'ils feront probablement", a déclaré Kerr.

Après le tremblement de terre de Christchurch, la banque centrale a réduit son taux directeur en raison des inquiétudes concernant l'économie.

(1 $ = 1,6090 dollars néo-zélandais)