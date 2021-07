Les caves genevoises ouvertes les 30 et 31 juillet

Genève (awp/ats) - Une cinquantaine de caves du canton de Genève seront ouvertes vendredi et samedi à l'occasion de la Fête du vignoble. Tant dans le Mandement qu'entre Arve et Rhône ou entre Arve et lac, les vignerons feront découvrir leurs crus à la population.

Le millésime 2020 est prometteur, tandis que le celui de l'année précédente est excellent, indique Genève Terroir, l'Office de promotion des produits agricoles. Les caves seront ouvertes le vendredi de 16h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 17h00. L'occasion de faire une promenade dans la campagne, de village en village, selon Genève Terroir. Quelques caves proposeront aussi de la restauration.

Un pin's réalisé par l'artiste Buche et coûtant 20 francs suisses servira de pass à l'événement. Vendu dans les caves, il sera valable pour les deux jours et permettra de recevoir le nouveau verre de dégustation, dont le pied est gravé avec les armoiries du canton.

www.geneveterroir.ch