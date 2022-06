Les célébrations du jubilé de la reine Elizabeth se terminent par un défilé à travers Londres

Le chanteur Ed Sheeran et plus de 100 "trésors nationaux" allant de l'ancien joueur de football Gary Lineker à la marionnette de la télévision pour enfants Basil Brush se joindront aux fanfares militaires, aux artistes et aux danseurs lors du défilé dans la capitale.

Le cortège, qui suivra un itinéraire similaire à celui emprunté par la personne de 96 ans le jour de son couronnement en 1953, vise à évoquer les différentes décennies de son règne record.

Il y aura également une série de "Big Jubilee Lunches" à travers la Grande-Bretagne, avec une estimation de 16 000 fêtes de rue, et quelque 600 sont également organisées dans le monde entier, notamment au Canada, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Afrique du Sud.

Le dernier jour des festivités intervient après que son fils et héritier, le Prince Charles, 73 ans, ait rendu un hommage personnel à sa mère lors d'un concert pop scintillant devant Buckingham Palace samedi soir.

"Vous avez promis de servir toute votre vie - vous continuez à tenir vos promesses. C'est pourquoi nous sommes ici", a déclaré Charles dans son message à la reine, qui se trouvait dans sa résidence du château de Windsor, à l'extérieur de Londres.

"Vous nous avez rencontrés et vous avez parlé avec nous. Vous avez ri et pleuré avec nous et, plus important encore, vous avez été là pour nous, pendant ces 70 ans", a ajouté Charles, en appelant la reine "maman" lors d'un événement qui a débuté par un sketch comique préenregistré montrant le monarque de 96 ans prenant le thé avec l'ours Paddington.

ÉVÉNEMENTS DU JUBILÉ

Le concert de samedi faisait partie d'un certain nombre d'événements du Jubilé qu'Elizabeth a manqué en raison de "problèmes épisodiques de mobilité", qui l'ont récemment obligée à annuler des engagements.

Elizabeth est montée sur le trône à l'âge de 25 ans à la mort de son père, George VI, en 1952, héritant de la domination d'une Grande-Bretagne qui émergeait encore des ravages de la Seconde Guerre mondiale et dont le premier ministre était Winston Churchill.

Au total, 14 premiers ministres britanniques et 14 présidents américains se sont succédé sous son règne ; le mur de Berlin s'est élevé et est tombé ; la Grande-Bretagne a rejoint et quitté l'Union européenne ; et le propre empire de sa nation, autrefois puissant, s'est désintégré, remplacé par un Commonwealth de 54 nations.

Elizabeth a joué un rôle déterminant dans la création de ce dernier et beaucoup considèrent son succès comme sa plus grande réussite.

"Vous continuez à écrire l'histoire", a déclaré Charles, ajoutant que son père, le prince Philip, décédé l'année dernière à l'âge de 99 ans après plus de sept décennies aux côtés de la reine, aurait apprécié le spectacle.

Les quatre jours de célébrations pour marquer les sept décennies de règne de la reine ont débuté jeudi par un défilé militaire et un défilé aérien de la Royal Air Force, et par un service national d'action de grâce vendredi.

Les sondages d'opinion suggèrent qu'une confortable majorité de Britanniques pense que la monarchie doit rester et une récente enquête Ipsos a révélé que neuf personnes interrogées sur dix la soutenaient.