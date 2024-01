Le lobby des importateurs de charbon allemand VDKi a demandé mercredi au gouvernement de prolonger l'accord qui a permis de mettre à disposition 6 gigawatts (GW) supplémentaires d'électricité à base de charbon au-delà de la date d'expiration de fin mars, car il estime que ces centrales sont essentielles pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie.

"Les services de secours des centrales à charbon pour la sécurité énergétique de l'Allemagne sont sans alternative", a déclaré Alexander Bethe, président du VDKi, dans un communiqué publié lors d'une réception à Hambourg.

Le lobby affirme que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont rendu les consommateurs allemands et européens vulnérables aux chocs énergétiques et ont fait du gaz naturel liquéfié (GNL), une alternative à la combustion du charbon pour l'électricité, une marchandise volatile et parfois coûteuse.

Le programme allemand de construction de centrales au gaz destinées à remplacer les centrales nucléaires et au charbon est retardé et il est peu probable qu'il fournisse une capacité nouvelle et stable suffisante au cours des prochains hivers, a déclaré le VDKi.

Un porte-parole du ministère de l'économie de Berlin a déclaré mercredi que l'appel d'offres pour les centrales à gaz était "imminent".

En 2022, le gouvernement a temporairement autorisé le retour sur le marché de 6 GW de centrales à charbon mises à l'arrêt, dont certaines sont exploitées par Steag et Uniper, au cas où l'approvisionnement en gaz ne suffirait pas à répondre aux besoins.

Elles complètent les quelque 18 GW de centrales à charbon en fonctionnement régulier.

Les centrales conventionnelles fournissent de l'énergie thermique lorsque les centrales éoliennes et solaires intermittentes, privilégiées parce qu'elles ne produisent pas d'émissions de carbone, ne fournissent pas d'énergie.

L'Allemagne était un importateur net de 11,7 térawattheures (TWh) d'électricité en 2023.

M. Bethe a également déclaré que la fluidité des flux de charbon n'était pas acquise.

Alors que les marchés mondiaux de la houille fournissent des matières premières d'origines diverses, les expéditions au départ des ports de la mer du Nord par voie ferroviaire ou fluviale doivent être programmées longtemps à l'avance, à une époque où les équipements et le personnel spécialisés sont rares.

"Sans préavis raisonnable et sans horizon de planification, les volumes nécessaires ne peuvent pas être transportés", a-t-il déclaré.

VDKi a déclaré séparément que les importations allemandes de houille pour 2023, qui sont également destinées à la sidérurgie et au chauffage, ont chuté de 26,3 % en glissement annuel pour atteindre environ 33,0 millions de tonnes.