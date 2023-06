Zurich (awp) - Les centres de sport et de remise en forme en Suisse n'ont pas encore renoué avec leur fréquentation d'avant la pandémie de coronavirus. Malmenée pendant deux années en raison des restrictions sanitaires, la branche tente cependant de rattraper son retard.

Après un repli de 6,6% du nombre de membres en 2020 et de 12% en 2021, les établissements passés en revue par la faîtière Swiss Active ont enregistré en 2022 une progression de 11,7% à 1,2 million de membres, a indiqué la fédération mardi dans une étude. En 2019, avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19, les centres de fitness comptaient encore 1,4 million d'adhérents.

Les femmes représentent une mince majorité avec 50,4% des membres. Par tranche d'âge, ce sont les 20-30 ans qui sont le plus représentés (28%), devant les 30-40 ans (25,5%) et les 40-50 ans (16,4%).

Le nombre d'emplacements a également reculé, passant de 1380 fin 2019 à 1283 en décembre 2022.

Les exploitants de ces centres sont optimistes, la quasi-totalité (99%) d'entre-eux tablant sur une amélioration de leur situation financière ces 12 prochains mois. "Le secteur se trouve en bonne voie pour se remettre des revers de la pandémie de coronavirus", a estimé la faîtière dans son document. L'année dernière, le chiffre d'affaires total de la branche s'est établi à 1,03 milliard de francs suisses.

La majorité (38,6%) des centres de fitness en Suisse est positionnée sur l'entraînement sportif et l'amélioration de la condition physique, tandis que 31,6% sont dédiés à la santé et la prévention. Un quart exploite des tendances sociétales ou se positionne sur une clientèle aisée. Une minorité (4,8%) s'intéresse à la détente et à l'équilibre mental.

