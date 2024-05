Le blé de Chicago a reculé mardi par rapport à des sommets inégalés depuis décembre, tandis que le maïs a reculé par rapport à ses plus hauts niveaux depuis quatre mois, les investisseurs évaluant l'impact des conditions météorologiques difficiles dans certaines zones de production majeures.

Les contrats de soja à proximité ont également terminé en baisse dans le cadre d'une prise de bénéfices par rapport aux récents sommets, tandis que les contrats de la nouvelle récolte ont conservé leurs gains initiaux.

Le blé a été le premier à reculer après que le ministère américain de l'agriculture (USDA) a publié de meilleures évaluations des récoltes d'hiver aux États-Unis et que les prévisions ont suggéré de meilleures chances de pluie dans le sud aride de la Russie au cours de la semaine à venir.

Le blé de juillet du Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 6 cents à 6,42-3/4 dollars le boisseau. Le soja de juillet a perdu 2-1/4 cents à 12,46-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs de juillet a perdu 2 cents à 4,67 dollars le boisseau.

Les négociants en blé sont restés préoccupés par les conditions météorologiques en Russie, principal exportateur, notamment la sécheresse dans le sud du pays et les gelées tardives dans certaines régions.

Mais les données sur les récoltes publiées par l'USDA lundi ont augmenté les évaluations de l'état du blé d'hiver à leur plus haut niveau pour le début du mois de mai depuis 2020, atténuant ainsi les inquiétudes concernant la sécheresse dans la ceinture de blé des plaines américaines.

Le fait de voir des projections de nouvelles récoltes saines a provoqué une stagnation des prix après une période d'achats spéculatifs agressifs, a déclaré Mark Soderberg, analyste principal des marchés agricoles chez ADM Investor Services.

Le soja et le maïs ont augmenté au cours de la semaine dernière, les inondations ayant menacé certaines cultures non récoltées au Brésil et le temps humide ayant ralenti les semis de printemps aux États-Unis. La révision à la baisse des perspectives de récolte en Argentine a également joué un rôle de soutien.

Mais, selon Jim McCormick, cofondateur d'AgMarket.net, ces sommets ont incité les agriculteurs à vendre davantage.

"De nombreux producteurs ont profité de cette hausse pour vendre des céréales de l'ancienne récolte et de la nouvelle récolte, et je pense que vous constatez une légère pression sur les couvertures", a déclaré M. McCormick.

Le marché se penchera vendredi sur les prévisions de l'USDA concernant l'offre et la demande mondiales. (Reportage de Renée Hickman à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Bernadette Christina à Jakarta ; rédaction de Jonathan Oatis)