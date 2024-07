Le blé et le maïs de Chicago ont gagné en vigueur mercredi, le marché surveillant les prévisions d'une période chaude et sèche dans certaines parties de l'Amérique du Nord, mais les gains ont été limités par l'importance des réserves mondiales.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 8-1/4 cents à 5,51 dollars le boisseau à 11:27 a.m. CDT (1627 GMT).

Le maïs CBOT a gagné 4 cents à 4,21-1/4 le boisseau, se redressant après avoir frôlé son point le plus bas depuis 2020, les investisseurs anticipant une offre abondante et accumulant d'importantes positions nettes à découvert ces dernières semaines.

"Nous voyons une légère couverture des positions courtes se poursuivre", a déclaré Karl Setzer, partenaire chez Consus Ag Consulting, et de légères primes basées sur les prévisions météorologiques chaudes.

Le soja CBOT a reculé de 2-3/4 cents à 10,72-3/4 dollars le boisseau après avoir atteint mardi son plus haut niveau en deux semaines, les doutes sur la demande ayant repris le dessus.

Les gains du blé ont été limités par les projections des éclaireurs au premier jour d'une tournée annuelle des cultures américaines, selon lesquelles le blé de printemps dans le sud et le centre-est du Dakota du Nord produira les rendements les plus élevés jamais enregistrés depuis 1994.

La société de conseil Sovecon a également légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la récolte de blé russe de 2024, illustrant ainsi les perspectives de récolte favorables dans le plus grand exportateur de blé au monde.

Toutefois, les négociants souhaitent avoir une vision plus claire de la récolte d'Europe occidentale, qui a été touchée par la pluie, et s'attendent notamment à une récolte médiocre en France.

Le soja est resté à la traîne en raison d'une demande plus faible. Le soja avait progressé au cours des séances précédentes en raison des paris selon lesquels le candidat républicain à la présidence Donald Trump pourrait ne pas remporter l'élection américaine et intensifier les tensions commerciales avec le principal importateur, la Chine.

Les inquiétudes concernant la demande chinoise, qui ont pesé sur l'ensemble des marchés des matières premières, et la concurrence des fournisseurs moins chers d'Amérique du Sud et de la mer Noire ont continué à refroidir les exportations.

"Nous n'avons pas eu de ventes flash depuis un certain temps", a déclaré M. Setzer.