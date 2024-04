Les contrats à terme sur les céréales du Chicago Board of Trade ont augmenté vendredi et le soja a rebondi un jour après avoir atteint son niveau le plus bas en un mois, les marchés ayant réagi aux données baissières sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture.

Les investisseurs se sont interrogés sur les divergences persistantes entre les estimations de l'USDA et celles de l'agence brésilienne Conab concernant la production de maïs et de soja.

Jeudi, l'USDA a laissé inchangées ses estimations pour la récolte de soja brésilienne de 2023/24 à 155 millions de tonnes métriques, tandis que Conab a réduit ses projections à 146,522 millions de tonnes métriques, en raison de conditions météorologiques défavorables.

Jim Gerlach, président d'A/C Trading, a déclaré que les prévisions de l'USDA étaient "insensées" et que la hausse de vendredi en était une indication.

"Il suffit de regarder les marchés au comptant", a-t-il déclaré. "La base du soja brésilien a affiché une reprise tonitruante, tonitruante. Cela me dit que l'estimation de la récolte brésilienne est probablement plus proche que l'estimation de la récolte de l'USDA.

Le contrat de maïs le plus actif sur le CBOT a gagné 5-1/2 cents pour atteindre 4,34-1/4 dollars le boisseau à 12:15 CDT (1715 GMT) après avoir chuté plus tôt à son niveau le plus bas en plus d'une semaine.

Le blé CBOT a augmenté de 4 cents à 5,55-3/4 le boisseau, tandis que le soja était en hausse de 11-3/4 cents à 11,71 dollars le boisseau.

On ne saura pas si l'USDA ou la Conab est plus proche de la réalité avant août ou septembre, lorsque le Brésil publiera les données relatives aux exportations et à la trituration, a déclaré Dan Basse, président d'AgResource Co.

Lorsque nous n'aurons plus de haricots à vendre, nous pourrons dire : "D'accord, c'était la taille de la récolte"", a-t-il déclaré.

Jeudi, l'USDA a également réduit ses prévisions pour la récolte de maïs en Argentine d'un million de tonnes, à 55 millions de tonnes. Mercredi, la bourse des céréales de Rosario a réduit ses prévisions de 6,5 millions de tonnes à 50,5 millions de tonnes, citant les dommages causés par la maladie du sprioplasme.

Sur le marché du blé, les analystes ont fait part de leur inquiétude quant au risque d'une escalade de la guerre en Ukraine qui perturberait le commerce de la mer Noire.