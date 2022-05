Les chaînes d'approvisionnement bloquent les entreprises technologiques taïwanaises alors que certaines s'efforcent de répondre à la demande

Taiwan est un fournisseur clé de l'écosystème électronique mondial, avec des pièces utilisées dans tout, des réfrigérateurs aux smartphones en passant par les voitures et les missiles.

Les commentaires d'une série d'entreprises importantes du secteur au cours de la semaine dernière proposent un aperçu des opportunités et des problèmes auxquels elles sont confrontées : un marché solide pour les produits, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'informatique haut de gamme, mais des difficultés à obtenir des intrants, notamment en provenance de régions de Chine soumises aux restrictions du COVID-19.

Le principal fabricant taïwanais d'écrans plats, AU Optronics (AUO), a vu son bénéfice net du premier trimestre chuter de plus de moitié par rapport à l'année précédente.

Alors qu'AUO fournit des écrans pour les plus grands constructeurs automobiles, comme Tesla, et pour les ordinateurs portables haut de gamme, les matériaux qui menacent de limiter sa production sont parfois bien plus bas de gamme.

"Moins le matériau est important, plus nous en manquons. Pourquoi ? Parce que leurs stocks ont tendance à être les plus bas, donc nous avons besoin d'un transport de gros volumes. Mais en ce moment, le plus grand défi est le transport", a déclaré le président Paul Peng lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"Donc, si je vous dis que ce qui nous manque le plus, ce sont les boîtes en carton et le ruban d'emballage, ne soyez pas surpris."

Ces matériaux sont généralement achetés en Chine, où les fermetures ont entraîné la fermeture des usines et l'étranglement des transports.

Joseph Tung, directeur financier de la société taïwanaise de test et d'emballage de puces ASE Technology Holding Co Ltd, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que la demande de téléphones portables et de certains produits de consommation semble être "relativement plus faible".

"Mais de notre point de vue, je pense que la situation globale reste très saine", a-t-il déclaré. "En termes de calcul haute performance, en termes de réseaux et d'automobile, nous voyons toujours une très, très forte dynamique."

Le message est similaire du côté de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp, un fournisseur de puces de gestion de l'énergie.

Le président de la société, Frank Huang, a déclaré lors d'une réunion d'actionnaires que, même si la demande actuelle n'était pas aussi forte qu'auparavant, la capacité de production de Powerchip Semiconductor était toujours à pleine charge.

"Absolument, il n'y a pas assez d'offre pour les puces automobiles", a ajouté M. Huang, dont la société fournit des services de fabrication en sous-traitance pour les puces logiques et les puces de mémoire pour la gestion de l'énergie, avec des clients tels que MediaTek Inc, le plus grand concepteur taïwanais de puces pour les téléphones mobiles.

Powerchip construit une nouvelle usine de 278 milliards de dollars taïwanais (9,43 milliards de dollars) à Miaoli, dans le nord de Taïwan, qui devrait entrer en service au quatrième trimestre.

Cette même forte demande profite également à United Microelectronics Corp, un concurrent du plus grand fabricant de puces à contrat du monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. United Microelectronics a déclaré qu'elle avait encore des problèmes pour répondre à la demande de ses clients, alors même que les ordinateurs portables et les smartphones montrent une certaine faiblesse.

Delta Electronics Inc, un fournisseur de composants d'alimentation pour des sociétés telles qu'Apple et Tesla, a déclaré qu'elle développait sa production "partout" et qu'elle était particulièrement optimiste quant aux véhicules électriques (VE). Elle a souligné la forte demande des constructeurs automobiles traditionnels, tels que Ford Motor Co et General Motors Co, pour leurs offres de VE.

"Il y a un gros carnet de commandes pour les VE, pour Delta et les constructeurs automobiles. Le défi consiste à équilibrer les matériaux", a déclaré Yancey Hai, président de Delta, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"Si vous manquez de matériaux, les usines ne peuvent pas fonctionner. C'est difficile pour tout le monde, mais je pense que l'avenir est là."

(1 $ = 29,4910 dollars taïwanais)