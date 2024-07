"Les chances sont incontestablement en faveur de l'ancien président Trump" (Pimco)

" Les experts s’interrogent sur les perspectives de réélection du président Biden à la suite de sa prestation, objectivement épouvantable, lors du débat de jeudi dernier", introduit Libby Cantrill, responsable de la politique publique américaine de Pimco. Elle s’en explique : " Non seulement Biden n'a pas réussi à rassurer les électeurs en leur montrant qu'il était prêt à assumer le poste pour quatre années supplémentaires, mais il a également affaibli ses soutiens et, pour beaucoup, remis en question le fait qu'il soit encore aujourd'hui capable de faire face aux exigences de la présidence".



Libby Cantrill poursuit sa réflexion. "Sans surprise, les prévisions électorales ont évolué, favorisant désormais une victoire plus probable de Trump. Avant ce débat, nous estimions que la course se jouait à pile ou face, mais nous sommes désormais d'avis, même si beaucoup de choses peuvent encore se produire au cours des quatre mois restants, que les chances sont incontestablement en faveur de l'ancien président Trump à ce stade, à supposer que Joe Biden reste dans la course".



Avant de conclure : "Il pourrait également y avoir des conséquences sur les élections à la Chambre des représentants et au Sénat, et donc sur l'orientation de la politique budgétaire".