Les changements d'Apple en matière de confidentialité, la concurrence de TikTok inéluctable pour Meta, pour le moment

Au moins 10 maisons de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours sur Meta après que la société a annoncé mercredi la première baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, soulignant les défis auxquels sont confrontées les entreprises américaines en raison de la hausse du dollar et des craintes d'une récession imminente.

Les actions de la société, qui possède également Whatsapp, s'échangeaient à 161,65 $ avant la cloche, ajoutant à ses pertes de 50 % depuis le début de l'année.

Apple a bouleversé le secteur de la publicité numérique en introduisant de nouveaux contrôles de confidentialité sur l'iPhone l'année dernière, ce qui a nui à la capacité de sociétés telles que Meta et Snap Inc à cibler et mesurer les publicités sur leurs applications.

Ce phénomène, associé à la croissance de TikTok, exacerbe les craintes de récession, selon les analystes.

"Des comparaisons difficiles, la macroéconomie et les taux de change font certainement partie de l'histoire à court terme, mais la concurrence de TikTok et les changements d'Apple iOS auront tous deux un impact plus important que prévu en 2022", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Reels, un produit vidéo court que Meta insère de plus en plus dans les flux des utilisateurs pour concurrencer TikTok, cannibalise le contenu plus rentable et sera un vent contraire à court terme avant d'augmenter éventuellement les revenus, selon les dirigeants de la société.

De nombreux analystes s'attendent également à ce que Meta renoue avec une croissance plus forte en 2023, mais ils ont noté l'obligation d'un démarrage en trombe de son rêve de metaverse, les régulateurs se montrant sévères à l'égard des grandes entreprises technologiques, ce qui retarde leurs plans d'innovation.

Le fait que la Federal Trade Commission des États-Unis ait demandé une ordonnance du tribunal pour empêcher la société d'acheter le fabricant de contenu de réalité virtuelle Within Unlimited a également pesé sur les actions de Meta.

Laura Hoy, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown, a souligné les inévitables sables mouvants du sentiment négatif autour de Meta.

La démarche de la FTC est "non seulement une nuisance pour la vision de Zuckerberg d'un avenir numérique, mais un coup de semonce pour l'ensemble du secteur", a déclaré Hoy.