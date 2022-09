Les chasseurs de contrats de charbon descendent en Indonésie alors que la demande atteint des sommets

Après deux ans de perturbations dues à une pandémie, le principal événement de l'industrie charbonnière en Asie, Coaltrans, est de retour à Bali avec une participation qui, selon certains participants, ressemble à celle observée pendant les années de prospérité il y a environ dix ans.

Les acheteurs de toute l'Asie, et certains d'Europe, se sont envolés pour la conférence afin de chasser tout approvisionnement en charbon qu'ils peuvent obtenir avant l'hiver, alors que les pénuries d'approvisionnement mondiales et les préoccupations croissantes en matière de sécurité énergétique entraînent un rebond sans précédent de la demande de charbon.

"Le charbon n'est jamais allé nulle part. Nous avons encore 20 ans avec le charbon, que cela nous plaise ou non", a déclaré Ben Lawson, un cadre de Sanaman Coal, en marge de Coaltrans, lorsqu'on lui a demandé si le charbon était de retour.

Ces participants se sont réunis alors que le charbon de référence de Newcastle a grimpé à plus de 440 $ la tonne, tandis que le prix de référence du charbon indonésien pour septembre a été fixé à 319,22 $ la tonne après avoir atteint un record de 321,59 $ en août.

Les pays occidentaux ont cherché à s'éloigner du combustible fossile polluant ces dernières années afin de réduire les émissions de carbone, mais la demande de charbon a bondi cette année, les gouvernements essayant de se sevrer de l'énergie russe tout en maintenant les prix de l'électricité.

Les prix de l'énergie ont atteint des niveaux record depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année, car de nombreux pays européens ont perdu l'accès aux approvisionnements vitaux en gaz naturel et en charbon de leur principal fournisseur, la Russie.

Si les prix élevés du charbon ont permis à des entreprises minières telles que BHP Group, Glencore PLC et Adaro Energy Indonesia d'enregistrer des bénéfices exceptionnels, les écologistes craignent que cela n'entrave les efforts de décarbonisation en Europe et risque de perturber les engagements mondiaux en matière de climat.

Un déficit d'approvisionnement en charbon maritime devrait persister tout au long de l'année et les importations européennes de charbon thermique en 2022 pourraient être les plus élevées depuis au moins quatre ans, a déclaré un analyste lors de la conférence de lundi.

S&P Global Ratings a estimé que la facture énergétique de l'Europe dépassera ses niveaux pré-pandémiques de bien plus de 1 000 milliards d'euros (1 000 milliards de dollars), des pays comme l'Allemagne redémarrant certaines centrales à charbon pour répondre à la demande de chauffage en hiver.

"Se détourner du charbon n'a pas résolu le problème, on peut dire qu'il a juste rendu les choses plus chères, à un moment où il ne peut pas être facilement remplacé", a déclaré Scott Dendy, directeur exécutif du cabinet de recherche McCloskey by OPIS lors du forum.

"Travailler avec le charbon est le seul moyen de mettre réellement en œuvre une transition énergétique réalisable."

DES ANNÉES DE BOOM EN ARRIÈRE ?

Les organisateurs de Coaltrans ont déclaré que le nombre de participants avait augmenté de 30 % cette année par rapport à 2019, la dernière conférence en personne avant la pandémie.

Certains participants réguliers de la conférence ont déclaré que la foule rappelait les Coaltrans passées, bien qu'il manquait le bling-bling des années où les entreprises rivalisaient entre elles pour organiser les meilleures fêtes de plage et où les acheteurs faisaient venir des danseuses du ventre pour divertir les mineurs indonésiens.

Depuis ces années de boom, il y a eu un retour de bâton contre le charbon, culminant dans des perspectives sombres pour le combustible fossile lors du dernier événement Coaltrans en personne en 2019.

Alors que l'Occident rejetait de plus en plus ce combustible sale à l'époque, la Chine en achetait moins, car elle cherchait à produire son propre approvisionnement et les énergies renouvelables gagnaient des parts de marché. Les mineurs d'Indonésie, les plus grands exportateurs de charbon thermique au monde, ont déclaré à l'époque qu'ils devraient compter sur des pays comme l'Inde, le Vietnam et les Philippines pour la demande d'exportation.

Ces derniers mois, cependant, l'Indonésie a vu des acheteurs d'Allemagne, d'Italie et de Pologne venir à Jakarta, à la recherche de bonnes affaires.

"Pour le court terme, tout le monde semble d'accord pour dire que, sur la base des récents développements, il y a beaucoup d'optimisme quant au fait que le charbon restera un pilier de la source d'énergie. Non seulement en Asie, mais même les Européens achètent", a déclaré Hendra Sinadia, directeur exécutif de l'Indonesia Coal Miners Association en marge de la conférence.

(1 $ = 0,9972 euros)