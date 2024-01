Sunny est fière d'être une citoyenne singapourienne respectueuse de la loi, mais depuis trois ans, elle cache un félin fugitif appelé Mooncake.

Ce ragdoll duveteux vit avec Sunny au mépris d'une loi vieille de 34 ans qui interdit les chats dans les appartements construits par le gouvernement et qui abritent la grande majorité des Singapouriens. Heureusement pour Mooncake, Singapour prévoit d'abolir cette interdiction dans le courant de l'année, libérant ainsi Sunny de la menace d'une amende de 4 000 dollars singapouriens (3 007 dollars) ou de l'expulsion potentielle de son animal de compagnie.

"Les chats sont tellement plus silencieux que les chiens. S'ils autorisent les chiens, je ne comprends pas pourquoi ils n'autorisent pas les chats", a déclaré Sunny, 30 ans, qui travaille dans le marketing et a demandé à n'être identifiée que par son prénom parce qu'elle ne voulait pas risquer que son chat lui soit retiré.

Les autorités appliquent rarement cette interdiction, qui ne concerne que les tours d'habitation du Housing and Development Board (HDB), où vivent 80 % des 3,6 millions de Singapouriens, et elle est depuis longtemps bafouée par d'innombrables amoureux des chats.

L'interdiction complique toutefois les choses : parce qu'ils ne devraient techniquement pas exister, les chats de compagnie du HDB, comme Mooncake, ne peuvent pas bénéficier d'une assurance pour animaux de compagnie. Le législateur Louis Ng, qui a fait campagne en faveur de l'abrogation de l'interdiction, a déclaré que le règlement devenait parfois un moyen de pression pour les voisins en guerre.

"Souvent, les chats servent de garantie en cas de conflit de voisinage", a-t-il déclaré. Le voisin dira simplement : "Oh, vous avez des chats, je vais aller alerter (les autorités)".

"CATERWAULING"

L'interdiction des chats dans les logements HDB à Singapour est un nouvel exemple de la culture très exigeante de la ville-État, dans laquelle, par exemple, la vente et l'importation de chewing-gum restent interdites.

Créé en 1960, le programme HDB vend des logements construits par l'État directement aux citoyens qualifiés sur la base de baux de 99 ans. Il a permis d'atteindre l'un des taux d'accession à la propriété les plus élevés au monde, mais les résidents sont soumis à de nombreuses restrictions et réglementations.

Les chats étaient autorisés dans les appartements du HDB jusqu'à ce que le parlement modifie la loi sur le logement en 1989. Sur son site web, le HDB justifie l'interdiction en déclarant que les chats sont "difficiles à contenir dans l'appartement ... ils ont tendance à perdre leurs poils et à déféquer ou uriner dans les espaces publics, et ils émettent également des sons de chahut, ce qui peut gêner vos voisins".

On ne sait pas exactement ce qui a fait changer d'avis le gouvernement de Singapour, mais le point de bascule semble avoir été une enquête officielle réalisée en 2022, qui a montré que 9 personnes interrogées sur 10 étaient d'accord pour dire que les chats étaient des animaux de compagnie acceptables, y compris dans les appartements HDB.

Les autorités interrogent actuellement le public sur le "cadre proposé pour la gestion des chats", qui devrait être mis en place dans le courant de l'année 2024.

Les chiens ne font pas l'objet d'une interdiction similaire, mais ils sont limités à un par foyer et seules certaines races et tailles peuvent être gardées comme animaux de compagnie : Oui aux caniches miniatures, non aux golden retrievers, par exemple.

Le cabinet d'études de marché Euromonitor International a prédit une augmentation du nombre de chats. Dans un rapport sur les perspectives des entreprises d'aliments pour chats, elle a estimé la population actuelle d'animaux de compagnie à Singapour à environ 94 000 chats et 113 000 chiens.

Le législateur Ng, qui a dirigé un groupe de protection des animaux avant de rejoindre le Parlement en 2015, espère également que le changement amènera davantage de personnes à adopter des chats sauvés.

En vertu du nouveau cadre, les résidents de HDB seront limités à deux chats. Il prévoit également la délivrance de licences et la pose de puces électroniques pour les chats, ainsi que l'installation de grillages aux fenêtres pour éviter que les chats ne tombent.

Certains amoureux des chats estiment que la nouvelle réglementation ne va pas assez loin.

Thenuga Vijakumar, de la Cat Welfare Society, souhaite que la loi rende obligatoire la stérilisation. Chan Chow Wah, 50 ans, sauveteur de chats, souhaite également que des sanctions soient prises à l'encontre des propriétaires irresponsables. Il raconte qu'il a dû s'occuper d'un chat tombé du troisième étage et dont les propriétaires ont refusé de payer les frais médicaux, ainsi que d'un autre chat qui a été abandonné après qu'on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque.

"Je finis par prendre en charge ces cas. En fait, je m'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils meurent", explique M. Chan, qui estime avoir dépensé 60 000 dollars singapouriens (45 100 dollars) en frais de vétérinaire en 2022.

Mais pour de nombreux propriétaires de chats, comme Sunny, la "maman" de Mooncake, la loi est une bénédiction qui lui apportera la tranquillité d'esprit.

"Je pense que c'est une bonne chose et que c'est un pas en avant après 30 ans", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 1,33 dollar de Singapour)