À seulement cinq mois de l'élection présidentielle mexicaine, une enquête menée auprès de chefs d'entreprise et publiée lundi révèle que leurs principales préoccupations portent sur le résultat du scrutin et sur les inquiétudes de longue date concernant l'insécurité qui pèse sur l'économie.

L'enquête menée par le cabinet de conseil KPMG a montré que 58 % des dirigeants considèrent la course à la présidence comme la principale variable pour leurs activités, avant même un éventuel ralentissement économique.

En juin, les électeurs mexicains choisiront entre la candidate du parti au pouvoir, Claudia Sheinbaum, ancienne maire de Mexico, qui s'engage à poursuivre les politiques du président de gauche sortant, Andres Manuel Lopez Obrador, et le principal espoir de l'opposition, Xochitl Galvez, qui propose une approche plus favorable aux entreprises.

La popularité de M. Lopez Obrador semble donner l'avantage à Mme Sheinbaum, qui est actuellement favorite dans la plupart des sondages.

Près de la moitié des 900 cadres interrogés s'accordent à dire que le risque le plus pressant pour les entreprises mexicaines est la détérioration de l'État de droit et l'aggravation de l'insécurité.

Les risques liés à l'État de droit et à l'insécurité sont passés de la quatrième place dans l'enquête de l'année dernière à la première dans la dernière édition, a déclaré Gerardo Rojas, de KPMG, lors d'une conférence de presse.

Malgré les inquiétudes concernant la gouvernance future, plus de la moitié des participants s'attendent à ce que l'économie mexicaine maintienne son taux de croissance actuel en 2024, tandis que 30 % d'entre eux prévoient une stagnation. Par ailleurs, 13 % des participants pensent que l'économie entrera en récession.

L'année dernière, le Mexique a dépassé le Brésil, poids lourd régional, en tant que meilleure destination pour les investisseurs, notamment pour les fusions et acquisitions.

"Nous avons été frappés par le fait que le Mexique a supplanté le Brésil dans le classement. Historiquement, le Brésil était le pays préféré", a déclaré M. Rojas.

Il a noté que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont profité au Mexique avec ce que l'on appelle le "nearshoring", de nombreuses entreprises cherchant à délocaliser leurs activités depuis l'Asie afin d'être plus proches des chaînes d'approvisionnement américaines. (Reportage d'Aida Pelaez-Fernandez ; Rédaction de David Alire Garcia et Bill Berkrot)