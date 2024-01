Les dirigeants du monde entier s'inquiètent de plus en plus de la viabilité à long terme de leurs entreprises, selon une enquête pré-Davos de PricewaterhouseCoopers, alors que les pressions exercées par l'intelligence artificielle générative (IA) et le dérèglement climatique se font de plus en plus fortes.

Quelque 45 % des plus de 4 700 PDG interrogés dans le monde ne pensent pas que leur entreprise survivra, à moins de changements significatifs, au cours des dix prochaines années, a déclaré l'auditeur des "Big Four".

"Il y a les 55 % qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de changer radicalement, et je dirais que c'est un peu naïf parce que le monde change si vite autour d'eux", a déclaré Bob Moritz, président de PwC Global, au Reuters Global Markets Forum (GMF) avant la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.

Les progrès de l'IA générative étaient en tête des préoccupations de la plupart des répondants à l'enquête, près de 75 % d'entre eux prévoyant qu'elle modifierait considérablement leur activité au cours des trois prochaines années.

La majorité d'entre eux s'attendent à ce que l'IA nécessite une formation à de nouvelles compétences pour les employés, tandis que beaucoup ont exprimé des préoccupations concernant les risques de cybersécurité, la désinformation et les préjugés à l'égard de groupes spécifiques de clients ou d'employés.

"Si vous ne regardez que les mêmes compétences, je pense que oui, il y aura un impact", a déclaré Juergen Mueller, directeur de la technologie de SAP, faisant référence aux pertes d'emplois et au gel des embauches pour les postes subalternes dans le secteur de la technologie.

"Par conséquent, ce dont vous avez besoin, c'est de personnes encore plus qualifiées", a déclaré M. Mueller à la GMF à Davos.

L'enquête de PwC montre également que les préoccupations environnementales pèsent davantage sur les marges, quatre dirigeants sur dix déclarant accepter des rendements inférieurs pour des investissements respectueux du climat.

Moins de 50 % d'entre eux ont fait état de progrès dans l'intégration des risques climatiques dans la planification financière, 31 % déclarant qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire.

Dans l'ensemble, les entreprises sont plus confiantes dans la croissance mondiale, 38 % d'entre elles étant optimistes à cet égard, soit plus du double de celles interrogées en 2023.

Cependant, elles sont également moins optimistes quant à l'augmentation de leur chiffre d'affaires au cours de l'année à venir, 37 % d'entre elles étant convaincues de leur capacité à augmenter leur chiffre d'affaires, contre 42 % en 2023.

"La capacité à augmenter les taux et les prix n'est plus aussi facile qu'auparavant... c'est une tendance que nous allons probablement observer au cours des deux ou trois prochaines années", a déclaré M. Moritz.

APPEL DE LA BRETAGNE

L'enquête de PwC a révélé que la Grande-Bretagne était le premier pays où investir, près d'un tiers des chefs d'entreprise américains ayant choisi ce pays traditionnellement populaire comme première cible.

La position de la Grande-Bretagne parmi les chefs d'entreprise chinois s'est considérablement améliorée, passant de la seizième place l'année dernière à la sixième place.

Toutefois, l'ancien membre de l'Union européenne a perdu un peu de son importance stratégique pour les chefs d'entreprise du monde entier, reculant d'une place pour se retrouver en quatrième position derrière l'Allemagne, les États-Unis et la Chine conservant respectivement leur première et leur deuxième place.

(Reportage de Divya Chowdhury à Davos, Anisha Sircar et Lisa Pauline Mattackal à Bengaluru ; Rédaction d'Alexander Smith)