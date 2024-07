Un groupe de chefs d'entreprise et de leaders civiques a exhorté le président américain Joe Biden à renoncer à sa candidature à la réélection dans une lettre adressée à la Maison Blanche vendredi, un jour après que son PDG ait déclaré que ses membres le soutiendraient s'il continuait à se présenter, a rapporté le Washington Post.

Le Post a indiqué que la lettre, signée par 168 membres du Leadership Now Project, demandait à Joe Biden de consolider son héritage en se retirant pour permettre à un autre candidat de se présenter face aux "menaces posées par un second mandat de Donald Trump", son adversaire républicain.

Le président démocrate, âgé de 81 ans, a déclaré vendredi qu'il pouvait encore battre M. Trump, 78 ans, lors de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, alors qu'il cherche à tourner la page de sa performance chancelante lors des débats de la semaine dernière, notamment lors d'une interview télévisée très surveillée qui doit être diffusée plus tard vendredi.

Ces mesures visent à montrer aux Américains qu'il a encore l'endurance nécessaire pour se présenter contre M. Trump, alors que certains démocrates veulent ouvrir la voie à sa vice-présidente de 59 ans, Kamala Harris, pour affronter le républicain, qui a fait de fausses déclarations à plusieurs reprises au cours du débat.

La lettre du Leadership Now Project publiée vendredi fait l'éloge des décennies de service public de Joe Biden, mais cite les risques profonds pour la stabilité des États-Unis et du monde dans l'élection de cette année.

"Nous vous demandons respectueusement de vous retirer de la course à la réélection, dans l'intérêt de notre démocratie et de l'avenir de notre nation", écrivent les signataires, dont le PDG du groupe Weyco, Tom Florsheim, l'investisseur milliardaire Mike Novogratz et Christy Walton, la belle-fille milliardaire du fondateur de Walmart, selon le Post.

Jeudi, la directrice générale du groupe, Daniella Ballou-Aares, a déclaré à CNN qu'elle s'attendait à ce que les membres continuent à soutenir M. Biden s'il restait dans la course, selon le Post.

Les représentants du groupe et de la campagne de M. Biden n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.