Les chefs de la diplomatie américain et chinois se rencontreront au G20

WASHINGTON, 5 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontrera le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 20 à Bali cette semaine, a déclaré le département d'État mardi.

Cette rencontre, qui aura lieu pendant le voyage d'Antony Blinken en Asie, de mercredi à lundi, intervient alors que le président américain Joe Biden envisage de supprimer les droits de douane américains sur certains produits chinois dans le but de freiner l'inflation.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a parlé lundi avec le vice-Premier ministre chinois Liu He. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a quant à lui rencontré le mois dernier le diplomate chinois Yang Jiechi au Luxembourg.

La Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait pas de date limite pour la décision de Joe Biden, mais ce dernier et le président chinois Xi Jinping devraient également s'entretenir dans les semaines à venir.

Les ministres des affaires étrangères du G20 se réuniront jeudi et vendredi sur l'île indonésienne de Bali avant un sommet des dirigeants du G20 en novembre, également en Indonésie.

Antony Blinken rencontrera aussi la ministre indonésienne des affaires étrangères, Retno Marsudi, a indiqué le département d'État.

Le secrétaire d'Etat "renforcera notre engagement à travailler avec des partenaires internationaux pour faire face aux défis mondiaux, dont l'insécurité alimentaire et énergétique et la menace que représente pour l'ordre international la poursuite de la guerre contre l'Ukraine par la Russie", a déclaré le département d'Etat dans un communiqué. (Reportage Humeyra Pamuk, Susan Heavey and Doina Chiacu; version française Elitsa Gadeva, édité par Jean-Stéphane Brosse)