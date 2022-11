Les chefs des banques centrales française et allemande demandent une accélération de l'union européenne des marchés de capitaux

Dans une tribune cosignée publiée dans les journaux Les Echos et Handelsblatt, François Villeroy de Galhau et Joachim Nagel ont cherché à faire preuve d'unité à un moment où les relations entre Paris et Berlin sont tendues.

"L'Europe est au cœur de la crise : La guerre de la Russie contre l'Ukraine, la pénurie d'énergie, l'inflation. Nous écrivons ensemble aujourd'hui avec une conviction : notre unité devient plus difficile, mais plus essentielle", ont déclaré les chefs de la Banque de France et de la Bundesbank.

"Et ce qui vaut pour l'Europe dans son ensemble, vaut avant tout pour l'amitié franco-allemande : nous diviser serait nous condamner.

La France et l'Allemagne sont à couteaux tirés depuis un mois et ont reporté un sommet pour tenter de résoudre leurs différends.

Les deux pays ont déclaré qu'il était vital que l'initiative de l'Union des marchés de capitaux (UMC) lancée en 2015 par l'Union européenne aille de l'avant pour assurer la stabilité financière en favorisant la diversification géographique des sources de financement et en renforçant le partage des risques par le secteur privé grâce au développement du financement par actions.

"Nous devons plus que jamais accélérer la transition énergétique, et nous avons donc besoin des ressources financières fournies par une CMU verte", ont-ils déclaré, ajoutant qu'il était impératif de rendre le bloc plus attrayant pour les investisseurs nationaux et étrangers.

"L'achèvement de l'union des marchés de capitaux est certainement une course de fond. Pour en faire un succès, il est important de fixer le bon cap dès maintenant", ont-ils déclaré.