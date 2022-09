Les chefs des finances du G7 avancent le plan de plafonnement des prix du pétrole russe

Les ministres du club des riches démocraties industrielles doivent se réunir virtuellement et sont considérés comme susceptibles de publier un communiqué exposant leurs plans de mise en œuvre.

"Un accord est probable", a déclaré un responsable européen du G7, ajoutant qu'il n'était pas clair quels détails seraient révélés, tels que le niveau par baril du plafond de prix, au-delà duquel les pays respectueux des règles refuseraient toute assurance et tout financement aux cargaisons de brut et de produits pétroliers russes.

Le ministre britannique des finances, Nadhim Zahawi, a déclaré jeudi à Washington qu'il espérait que les ministres des finances du G7 "auront une déclaration qui signifiera que nous pourrons avancer à un certain rythme pour obtenir ce résultat".

"Nous voulons que ce plafond des prix du pétrole soit atteint", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par un groupe de réflexion à Washington, un jour après avoir discuté du plafond avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

Malgré la baisse des volumes d'exportation de pétrole de la Russie, ses revenus d'exportation de pétrole en juin ont augmenté de 700 millions de dollars par rapport à mai en raison des prix poussés à la hausse par sa guerre en Ukraine, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie le mois dernier.

Les dirigeants occidentaux ont convenu en juin d'étudier un plafond pour limiter le prix que les raffineurs et les négociants peuvent payer pour le brut russe - une décision que Moscou affirme qu'elle ne respectera pas et qu'elle peut contrecarrer en expédiant du pétrole vers des États qui ne respectent pas le plafond de prix.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a refusé de commenter les plans du G7 pour le plafonnement des prix, disant qu'elle ne voulait pas "devancer cette réunion".

UN SOUTIEN PLUS LARGE

Le G7 est composé de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et des États-Unis. Certains responsables du bloc ont déclaré que le plafonnement avait besoin d'un soutien plus large et se sont demandé s'il pouvait réussir sans la participation des grands consommateurs de pétrole que sont la Chine et l'Inde, qui n'approuveront probablement pas le plan.

Mais d'autres responsables du G7 ont déclaré que la Chine et l'Inde ont exprimé leur intérêt à acheter du pétrole russe à un prix encore plus bas, conformément au plafond.

Le plafond reposerait en grande partie sur le refus de l'assurance maritime souscrite à Londres, qui couvre environ 95 % de la flotte mondiale de pétroliers, et sur le financement des cargaisons dont le prix est supérieur au plafond. Mais les analystes affirment que des alternatives peuvent être trouvées pour contourner le plafond et que les forces du marché pourraient le rendre inefficace.

Un autre responsable du G7 a déclaré que le bloc a "le désir de montrer qu'il y a un élan sur ce sujet" avant l'imposition par l'Union européenne d'un embargo régional sur le brut russe prévue le 5 décembre.

Le Trésor américain s'est inquiété du fait que l'embargo de l'UE pourrait déclencher une ruée vers d'autres sources d'approvisionnement, faisant grimper les prix mondiaux du brut jusqu'à 140 dollars le baril, et il fait la promotion du plafonnement des prix depuis mai comme moyen de maintenir l'écoulement du brut russe.

Les prix du pétrole russe ont augmenté en prévision de l'embargo de l'UE, le brut de l'Oural se négociant avec une décote de 18 à 25 dollars par baril par rapport au brut de référence Brent, contre une décote de 30 à 40 dollars plus tôt cette année.