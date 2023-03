La Chine maintiendra sa coopération avec la Russie pour continuer à tenter de défier les États-Unis malgré les inquiétudes internationales concernant l'invasion de l'Ukraine, ont déclaré mercredi les agences de renseignement américaines.

"Malgré le contrecoup mondial de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine maintiendra sa coopération diplomatique, de défense, économique et technologique avec la Russie pour continuer à essayer de défier les États-Unis, même si elle limitera le soutien du public", ont-ils déclaré dans un rapport publié alors que la commission sénatoriale du renseignement tenait son audience annuelle sur les menaces mondiales pour la sécurité des États-Unis.

Le rapport se concentre essentiellement sur les menaces émanant de la Chine et de la Russie, estimant que la Chine continuera à utiliser ses moyens militaires et autres pour intimider ses rivaux en mer de Chine méridionale et qu'elle s'appuiera sur les actions menées en 2022, qui pourraient inclure de nouvelles traversées du détroit de Taïwan ou des survols de Taïwan à l'aide de missiles.

"Il est peut-être inutile de préciser que la République populaire de Chine, qui défie de plus en plus les États-Unis sur les plans économique, technologique, politique et militaire dans le monde entier, reste notre priorité absolue", a déclaré la directrice du renseignement national, Avril Haines, principale conseillère du président Joe Biden en matière de renseignement.

Le Parti communiste chinois (PCC) "est de plus en plus convaincu qu'il ne peut réaliser la vision du dirigeant chinois Xi Jinping de faire de la Chine une puissance majeure sur la scène mondiale qu'aux dépens de la puissance et de l'influence des États-Unis", a déclaré Mme Haines dans son allocution d'ouverture.

"Les prochaines années seront décisives, car la concurrence stratégique avec la Chine et la Russie s'intensifie, notamment en ce qui concerne l'évolution du monde et la possibilité de freiner et d'inverser la montée de l'autoritarisme", a ajouté Mme Haines.

Le rapport indique que la Russie ne cherche probablement pas à entrer en conflit avec les États-Unis et l'OTAN, mais que la guerre en Ukraine comporte un "grand risque" que cela se produise, et qu'il existe un "réel potentiel" pour que les échecs militaires de la Russie en Ukraine nuisent à la position intérieure du président russe Vladimir Poutine, augmentant ainsi le potentiel d'escalade.

M. Haines a décrit "une guerre d'usure" en Ukraine et a déclaré que les services de renseignement américains ne prévoyaient pas que l'armée russe se rétablisse suffisamment cette année pour réaliser des gains territoriaux importants.