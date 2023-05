BERLIN,11 mai (Reuters) - Le syndicat cheminot allemand EVG a annoncé jeudi une nouvelle grève de 50 heures, prévue de dimanche à mardi, alors que les discussions sur une hausse des salaires patinent avec l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn et d'autres entreprises du secteur.

La mobilisation, censée débuter dimanche à 18H00 et se terminer mardi à 20H00, est le dernier épisode d'une vague de mouvements sociaux qui a déferlé dans différents pays européens pour demander de meilleurs salaires dans un contexte d'inflation élevée.

Le syndicat EVG a indiqué que cette nouvelle grève était "inévitable" du fait de la lenteur des négociations. De son côté, Deutsche Bahn a qualifié cette décision de "disproportionnée", arguant avoir fait un pas vers les syndicats sur leurs demandes de hausse de salaires.

Le réseau ferroviaire allemand a été en partie paralysé en avril par un mouvement national des cheminots alors que les employés des aéroports allemands avaient également débrayé.

EVG, qui revendique 230.000 membres dont 180.000 employés de Deutsche Bahn, demande une hausse de 12% des salaires, ou une augmentation d'au moins 650 euros par mois.

Deutsche Bahn a accepté d'augmenter de 10% les salaires bas et moyens et de 8% les plus hauts salaires. Mais l'entreprise a proposé des hausses progressives. (Reportage par Matthias Williams; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)