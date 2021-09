Les cheminots durcissent leur grève en Allemagne

BERLIN, 2 septembre (Reuters) - Les cheminots allemands ont durci leur grève jeudi, paralysant une grande partie du trafic passagers à l'appui de leurs revendications salariales malgré une nouvelle offre de la compagnie Deutsche Bahn.

Cette grève, la troisième et la plus longue depuis le début de ce conflit sur les salaires, affecte le transport de marchandises depuis mercredi après-midi. Elle concerne aussi depuis jeudi matin le trafic passagers et doit durer jusqu'à mardi.

Le syndicat GdL, qui a déjà organisé deux grèves en août, réclame une augmentation de 3,2% pour les cheminots en plus d'une prime de 600 euros liée au coronavirus.

La direction de Deutsche Bahn a proposé mercredi soir de verser une prime coronavirus pouvant aller jusqu'à 600 euros et de réduire la durée de l'accord collectif actuel. (Reportage Kirsti Knolle, version française Bertrand Boucey)